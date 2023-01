Der FC Liverpool empfängt die Wolverhampton Wanderers in der dritten Runde des FA Cup. Jürgen Klopp will in die nächste Runde einziehen. Wo die Partie heute live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Der FC Liverpool trifft am heutigen Samstag, den 7. Januar 2023 auf die Wolverhampton Wanderers. In der dritten Runde des FA Cup kämpfen die beiden Premier-League-Mannschaften an der Anfield Road um das Weiterkommen. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen.

Nach zuletzt guten Leistungen blies der FC Liverpool zur Aufholjagd, die prompt am vergangenen Montag vom FC Brentford gestoppt wurde. Mit 1:3 verloren die Reeds gegen den Neunten der Premier League.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp steht nun fünf Punkte hinter den Tottenham Hotspurs auf Platz sechs. Das Meisterschaftsrennen wird ganz schwer: Aktuell liegen die Reds stolze 16 Zähler hinter dem Tabellenführer Arsenal London.

Wesentlich prekärer sieht die Situation bei den Wolverhampton Wanderers aus. Mit nur 14 Punkten stehen die Wolves auf dem vorletzten 19. Rang. Das Team vom ehemaligen Trainer von Real Madrid, Julen Lopetegui, braucht unbedingt eine Trendwende.

Alle wichtigen Infos zum Spiel FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers und wo die Partie im FA Cup heute live im TV und Livestream übertragen wird, zeigen wir Euch im Folgenden.

FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream

Der Ligawettbewerb aus England - die Premier League - wird exklusiv von Sky übertragen. Pokalwettbewerbe wie den FA Cup könnt Ihr aber auch ohne ein Abonnement von Sky sehen. Dafür benötigt Ihr jedoch einen Zugang zu DAZN.

Mit DAZN ist es möglich die Begegnung über zwei Wege zu sehen. Via Pay-TV ist das Spiel auf DAZN 1 zu sehen. Falls Ihr die Sender nicht über Pay-TV empfängt, könnt Ihr einfach auch über die DAZN-App oder dem Browser das Duell FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers sehen.

Neben den englischen Pokalwettbewerben bietet DAZN viele weitere sportliche Highlights an. Auf der Plattform seht Ihr alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie der Champions League, Ligue 1, Primera Division, Serie A und viele weitere Top-Ligen.

Neben den Fußball beheimatet DAZN diverse weitere Sportarten und -events. Unter Anderem ist DAZN Heimat von NFL und NBA. Für nur 29,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für 24,99 Euro pro Monat seid Ihr immer live dabei.

Begegnung : FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers

: FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers Wettbewerb : FA Cup

: FA Cup Runde : 3

: 3 Datum : 7. Januar 2023

: 7. Januar 2023 Ort : Anfield Road

: Anfield Road TV : DAZN 1

: Livestream : DAZN

: Liveticker: -

FC Liverpool: Die nächsten fünf Spiele

Datum Gegner Ort Wettbewerb 14. Januar 2023, 16 Uhr Brighton & Hove Albion American Exoress Community Stadium, Falmer Premier League 21. Januar 2023, 13.30 Uhr FC Chelsea Anfield Road, Liverpool Premier League 4. Februar 2023 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium, Wolverhampton Premier League 11. Februar 2023 FC Everton Anfield Road, Liverpool Premier League 18. Februar 2023 Newcastle United St. James Park, Newcastle Premier League

