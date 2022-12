Premier League, Übertragung: Boxing Day 2023 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Gerade mal rund eine Woche nach dem Abschluss der WM 2022 rollt in der Premier League wieder der Ball. Gespielt wird einmal mehr auch an Weihnachten. Das sind die Partien am Boxing Day und so lassen sie sich im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Der Kampf um die Meisterschaft ist wieder eröffnet. Nachdem das Finale der Weltmeisterschaft in Katar am 18. Dezember ausgetragen wurde, finden im Anschluss an das Turnier am heutigen Montag, den 26. Dezember wieder die ersten Partien in der englischen Premier League statt.

Sieben Begegnungen werden dabei bestritten, am morgigen Dienstag weitere zwei, am Mittwoch folgt dann noch ein Match im Rahmen des 17. Spieltags. Los geht es heute um 13.30 Uhr mit FC Brentford gegen Tottenham Hotspur. Um 16 Uhr beginnen die Aufeinandertreffen Crystal Palace gegen FC Fulham, FC Everton gegen Wolverhampton Wanderers, Leicester City gegen Newcastle United und FC Southampton gegen Brighton & Hove Albion.

Am Abend stehen dann noch zwei Einzelspiele an: Der FC Liverpool gastiert ab 18.30 Uhr bei Aston Villa, Spitzenreiter FC Arsenal empfängt ab 21 Uhr West Ham United.

Premier League: Duelle am 17. Spieltag

Termin Heim Gast 26.12., 13:30 Brentford Tottenham 26.12., 16:00 Crystal Palace Fulham 26.12., 16:00 Everton Wolves 26.12., 16:00 Leicester Newcastle 26.12., 16:00 Southampton Brighton 26.12., 18:30 Aston Villa Liverpool 26.12., 21:00 Arsenal West Ham 27.12., 18:30 Chelsea Bournemouth 27.12., 21:00 Man Utd Nottingham Forest 28.12., 21:00 Leeds Man City

Wie kann man sich den Boxing Day 2023 in der Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben? Darüber klärt SPOX im Folgenden auf.

© getty Unter anderem Arsenal und Liverpool spielen am Boxing Day 2023.

Premier League, Übertragung: Boxing Day 2023 heute live im TV und Livestream

Wer den Boxing Day 2023 und generell die Premier League heute unbedingt live sehen möchte, der ist auf ein Abonnement bei Sky angewiesen. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Rechte an der Übertragung der englischen Liga und ist hierfür auch die einzige Anlaufstelle in Deutschland.

Welche Begegnungen gibt es dort heute zu sehen? Sky zeigt auf Sky Sport Premier League ab 13.30 Uhr Brentford gegen Tottenham im Einzelspiel. Ab 16 Uhr gibt es dann eine Konferenz mit den vielen Parallelspielen, woraufhin Aston Villa gegen Liverpool sowie Arsenal gegen West Ham am Abend jeweils einzeln in voller Länge übertragen werden. Premier League satt bei Sky!

Wer Kunde bei Sky ist, kann alle Premier-League-Spiele über Sky Go im Livestream verfolgen. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket lassen sich die Begegnungen ebenso ohne ein langfristiges Abo anschauen.

Co-Trainer einer Chelsea-Legende! Die "Invincibles" und was aus ihnen wurde © imago images 1/24 Anlässlich des aktuellen Höhenflugs blicken wir auf Arsenals unglaubliche Serie zurück: 2003/04 blieben die Gunners 49 Spiele in Folge ungeschlagen und gingen als "Invincibles" in die Geschichte ein. Die Stars von damals und was aus ihnen wurde. © getty 2/24 In dieser Spielzeit kann Arsenal den Meilenstein allerdings nicht erneut erreichen. Nach zehn Spielen steht eine Niederlage zu Buche. Die restlichen neun Partien gewann das Team von Mikel Arteta jedoch und hat bereits vier Punkte Vorsprung auf ManCity. © getty 3/24 TORHÜTER: Jens Lehmann, absolvierte alle 38 Saisonspiele. Blieb noch bis 2008 beim FC Arsenal und kam nach einem Abstecher zum VfB Stuttgart wieder zurück. Anschließend arbeitete er als Trainer und war bis Mai 2021 im Hertha-Aufsichtsrat. © getty 4/24 ABWEHR: Kolo Touré, 37 Spiele, 1 Tor. Blieb noch bis 2009, ehe er für teuer Geld zu ManCity wechselte. Die beste Zeit war allerdings vorbei, auch wenn er mit City nochmal Meister wurde. 2017 Karriereende. Heute im Trainerstab bei Leicester City. © getty 5/24 Sol Campbell, 35 Spiele, 1 Tor. Verließ die Gunners 2006 in Richtung Portsmouth und gewann mit Pompey doch tatsächlich den FA Cup. Danach: Notts County und zurück zu Arsenal. 2011 Karriereende, seitdem engagiert er sich politisch. © getty 6/24 Ashley Cole, 32 Spiele. Zwei Jahre nach dem Titel wechselte er zum Stadtrivalen Chelsea, ehe er 2014 zur AS Rom weiterzog. Beendete seine Karriere im Sommer 2019 bei Derby County und ist mittlerweile Co-Trainer von Frank Lampard beim FC Everton. © getty 7/24 Lauren, 32 Spiele. Lauren Bisan-Etame Mayer verbrachte seine besten Jahre bei den Gunners. 2007 folgte er Campbell nach Portsmouth. Beendete seine Karriere 2010. Seitdem arbeitete er als TV-Experte in LaLiga oder beim Africa Cup of Nations. © getty 8/24 Pascal Cygan, 18 Spiele. Ging von Arsenal 2006 nach Spanien und von dort wieder zurück in die Heimat. Zwischenzeitlich Sportdirektor bei seinem früheren Klub ES Wasquehal, heute trainiert er die U18 des belgischen Klubs Royal Excel Mouscron. © getty 9/24 Justin Hoyte, 1 Spiel. Das Gunners-Eigengewächs war damals noch ein Teenager und durfte lediglich reinschnuppern bei den Großen. Später hauptsächlich Middlesbrough, war zwischenzeitlich vereinslos und spielt heute beim Miami Beach CF. © getty 10/24 Martin Keown, 10 Spiele. Verließ Arsenal nach insgesamt 13 Jahren im Sommer nach dem Titel in Richtung Leicester. Später noch bei Reading, Karriereende aber schon 2005. Danach war er anfangs als Trainer, heute aber eher als TV-Experte zu sehen. © getty 11/24 MITTELFELD: Patrick Vieira, 29 Spiele, 3 Tore. Verließ Arsenal 2005 zum Unmut der Fans in Richtung Juve, ein Jahr später zu Inter. Kehrte zum Ausklang nach England zurück und beendete 2011 bei ManCity seine Karriere. Seit 2021 Crystal-Palace-Trainer. © getty 12/24 Robert Pires, 36 Spiele, 14 Tore. Zauberte noch zwei weitere Jahre bei den Gunners und ging dann zum FC Villarreal. Kam 2014 aus dem Ruhestand zurück, um in Indien beim FC Goa zu kicken. Endgültiges Karriereende: 2016. Plant aktuell eine Trainerkarriere. © getty 13/24 Gilberto Silva, 32 Spiele, 4 Tore. Abschied 2008, Panathinaikos, Gremio Porto Alegre, Atletico Mineiro, Karriereende 2013. 2016 fungierte er für einige Monate als Direktor Profifußball bei seinem Ex-Klub Panathinaikos. © getty 14/24 Edu, 30 Spiele, 2 Tore. Nach dem Titel blieb er noch ein Jahr. Auf vier Saisons bei Valencia folgte der Wechsel in die Heimat nach Brasilien. Seit 2019 ist er technischer Direktor des FC Arsenal - und hat damit großen Anteil am aktuellen Erfolg! © getty 15/24 Freddie Ljungberg, 30 Spiele, 4 Tore. Nach dem Karriereende 2011 gab er 2013 ein Kurz-Comeback in Indien. War anschließend für den Arsenal-Nachwuchs tätig, Wolfsburger Co-Trainer und später Assistent von Gunners-Coach Arteta. Aktuell vereinslos. © getty 16/24 Ray Parlour, 25 Spiele. War schon ein Urgestein, als Wenger 1996 übernahm. Ging nach der Invincibles-Saison nach Middlesbrough und beendete schließlich 2007 seine Karriere bei Hull City. Heute ist er als TV-Experte zu sehen. © getty 17/24 MITTELFELD: David Bentley, 1 Spiel. Die Meistersaison war seine erste als Profi - und letzte bei Arsenal. Anschließend spielte er bei Norwich, Blackburn, Tottenham, Birmingham, West Ham und Rostov, ehe er seine Karriere 2013 mit 29 Jahren beendete. © getty 18/24 ANGRIFF: Thierry Henry, 37 Spiele, 30 Tore. Ging 2007 zu Barca und holte sich dort den Titel, der ihm noch fehlte (CL!). Kam 2012 für vier Spiele zurück und traf prompt. Danach Trainer bei Monaco und Montreal Impact, seit Sommer Co-Trainer von Belgien. © getty 19/24 Dennis Bergkamp, 28 Spiele, 4 Tore. Nach dem verlorenen CL-Finale 2006 beendete er seine Karriere. Anschließend arbeitete er in verschiedenen Funktionen für Jugendklub Ajax. Zuletzt Co-Trainer beim niederländischen Klub Almere City. Nun vereinslos. © getty 20/24 Jose Antonio Reyes, 13 Spiele, 2 Tore. Bei Arsenal hielt es den Spanier nicht lange - 2006 kehrte er in die Heimat zurück. Nach Station bei u.a. Real und Atletico wechselte er 2018 nach China. Er verstarb im Juni 2019 nach einem tragischen Autounfall. © getty 21/24 Sylvain Wiltord, 12 Spiele, 3 Tore. Nach verschiedenen Stationen in Frankreich beendete Wiltord 2012 seine Karriere. 2015 nahm er an der Realityshow Dropped teil. Einen Tag nach seinem Ausscheiden starben zehn Teilnehmer bei einem Hubschrauberabsturz. © getty 22/24 Nwankwo Kanu, 10 Spiele, 1 Tor. Auf den Meistertitel folgten zwei Saisons bei West Brom und sechs bei Portsmouth. 2012 beendete Kanu seine Karriere. © getty 23/24 Jeremie Aliadiere, 10 Spiele. Ein Jahr nach dem Meistertitel verließ er Arsenal und mutierte anschließend zum Wandervogel. 2017 beendete er seine aktive Karriere in der französischen Heimat beim FC Lorient. © getty 24/24 TRAINER: Arsene Wenger. Nach dem Meistertitel von 2004 blieb er noch 14 Jahre als Arsenal-Trainer im Amt. Eine Wiederholung des Triumphes gelang zwar nicht, aber immerhin noch vier FA-Cup-Siege (2005, 2014, 2015, 2017). Seit 2019 ist er FIFA-Direktor.

Premier League, Übertragung: Boxing Day 2023 heute im Liveticker

Um nichts zu verpassen, lohnt es sich auch, bei SPOX vorbeizuschauen. Hier steht nämlich zu jedem der heute sieben Duelle ein Liveticker parat, der schriftlich über alles Wichtige informiert.

