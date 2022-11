Premier League: 90.+8! Last-Minute-Pleite für Manchester City gegen Brentford

Manchester City hat im letzten Spiel vor der WM-Pause böse gepatzt. Bei der Rückkehr von Erling Haaland in die Startelf kassierte das Team von Pep Guardiola mit einem 1:2 (1:1) gegen den FC Brentford die erste Heimniederlage seit Februar.

Damit steht der FC Arsenal als "Pausenmeister" der Premier League fest.

Brentfords Torjäger Ivan Toney sorgte in der achten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung. Der Engländer, der am Donnerstag vergeblich auf eine WM-Nominierung gehofft hatte, hatte die Gäste vor der Pause (16.) auch in Führung geschossen. Englands WM-Fahrer Phil Foden (45.+1) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

City überwintert mit 32 Punkten auf Rang zwei. Tabellenführer Arsenal (34) kann am Abend im Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers (20.45 Uhr) den Vorsprung auf fünf Zähler ausbauen.