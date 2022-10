In der Premier League kommt es am heutigen Abend zum Duell zwischen Liverpool und Leeds United. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr die Begegnung am 14. Spieltag der Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Leeds United gastiert am heutigen Abend, den 29. Oktober, in der Premier League bei Liverpool. Die Samstagabendpartie des 14. Spieltags wird um 20.45 Uhr an der Anfield Road in Liverpool angepfiffen.

Die Premier-League-Saison von Liverpool gleicht weiterhin einer Achterbahnfahrt. Erfolge in der Liga wechseln sich immer wieder mit schwachen Auftritten ab. Nach zwei knappen Siegen gegen Manchester City und West Ham United, enttäuschte die Elf von Jürgen Klopp am vergangenen Premier-League-Spieltag auf ganzer Linie und verlor gegen den Tabellenletzten Nottingham Forest mit 0:1.

In der Tabelle stehen die heutigen Gastgeber damit aktuell auf Rang acht - zu wenig für die hohen Ansprüche in Liverpool. Der 3:0-Erfolg über Ajax Amsterdam unter der Woche in der Champions League könnte Liverpool am heutigen Abend jedoch Auftrieb verleihen.

Für Leeds United hingegen läuft es in der Premier League überhaut nicht rund. Mit nur neun Zählern befindet sich das Team von Jesse Marsch aktuell nur auf Rang 18, punktgleich mit dem Tabellenschlusslicht Nottingham Forest. Zudem verlor Leeds United die vergangenen vier Duelle in der Premier League und auch der letzte Erfolg ist schon einige Wochen her: Am 3. Spieltag konnten die heutigen Gäste den FC Chelsea mit 3:0 bezwingen. Und auch der Blick auf die vergangenen Saison dürfte Leeds United wenig Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis am heutigen Tag geben. Die beiden Premier-League-Partien gewann Liverpool mit 3:0 und 6:0. Kann Leeds United dem Favoriten heute dennoch Paroli bieten?

Liverpool vs. Leeds United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 14. Spieltag, Premier League

14. Spieltag, Premier League Begegnung: Liverpool vs. Leeds United

Liverpool vs. Leeds United Datum: 29. Oktober

29. Oktober Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Austragungsort: Anfield Stadium, Liverpool

Anfield Stadium, Liverpool Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

Liverpool vs. Leeds United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Liverpool und Leeds United könnt Ihr heute live und in voller Länge auf Sky sehen. Alle Premier-League-Duelle zeigt der Sender in dieser Saison nämlich exklusiv im TV und Livestream.

Um 20.30 Uhr beginnt Sky heute mit den Vorberichten zu der Partie auf Sky Sport Premier League. Ab 20.45 Uhr kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeld das Spiel zwischen Liverpool und Leeds United für den Pay-TV-Sender.

Ihr wollt das Duell zwischen Liverpool und Leeds am heutigen Abend lieber im Livestream verfolgen? Dann könnt Ihr das als Sky-Kunden zum einen mit der Sky-Go-App tun, mit der Ihr Euer gesamtes Programm im Livestream sehen könnt. Alternativ könnt Ihr bei Sky das Angebot von WOW buchen, welches es Euch ebenfalls die Option gibt Liverpool vs. Leeds United heute live und vollumfänglich zu erleben.

Liverpool vs. Leeds United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Ihr könnt die Begegnung zwischen Liverpool und Leeds United am heutigen Abend nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen nämlich für Euch die Partie ein einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

