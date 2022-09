Todd Boehly beim FC Chelsea: Nicht weniger als eine Revolution

Todd Boehly hat mit einer Gruppe den FC Chelsea übernommen, doch im Gegensatz zu vielen seiner Landsleute will der US-Amerikaner nicht im Hintergrund arbeiten, sondern entscheidend Einfluss auf das Geschäft nehmen. Die Entlassung von Thomas Tuchel war nur der Anfang. Boehly, der ein Selfmade-Milliardär ist, hat - wie man an seiner Vita sieht - keine Zeit und will den schnellen Erfolg.

Todd Boehly: Wer ist der Besitzer des FC Chelsea?

Todd Boehly gehört laut Forbes mit einem Privatvermögen von 5,3 Milliarden Dollar zu den 500 reichsten Menschen der Welt. Aufgrund seiner Vita gilt er als Selfmade-Milliardär. Nachdem er seine schulische Laufbahn in den USA begann und früh als überaus begabter Schüler, der gut mit Zahlen kann, auffiel, wechselte er den Kontinent und ging in der englischen Hauptstadt in die London School of Ecomonics und kehrte lange Zeit nicht mehr zurück in die Staaten und stellte sich auch beruflich in London auf. Er begann bei der Citibank zu arbeiten, wechselte dann nach Boston und blieb im Bankwesen.

Als er 2001 zu den Guggenheim Partners wechselte, ein Investmentunternehmen, das 325 Milliarden Dollar verwaltet, begann der Aufstieg Boehlys so richtig. Er arbeitete an den großen Deals, kam auch in Berührung mit dem Sport, als er 2013 einen Deal zwischen Time Warner Cable und den Los Angeles Dodgers zur Gründung von SportsNet LA, einem Netzwerk, das alles ausstrahlen soll, was mit der Baseball-Franchise zu tun hat, aushandelte.

2015 beschloss Boehly all seine Vermögenswerte zusammenzukratzen und die Investment Firma Eldrige Industries zu gründen. Mit dem Erfolg wuchs das Vermögen und Eldridge Industries hat sich seither zu einem breit gefächertes Konglomerat entwickelt, dessen Investitionen von den Songrechten von Bruce Springsteen bis hin zu Sportwetten-Unternehmen reichen.

Hinzu kommen Sportklub-Investments (siehe unten), die den Amerikaner, dessen Vorfahren aus Deutschland stammen, international bekannt gemacht haben. In der Welt des Entertainment machte er sich zuletzt einen Namen, indem er die Golden Globes kaufte. Die prestigeträchtige Preisverleihung wurde damit privatisiert und ist nun in der Hand Boehlys.

© imago images

Todd Boehly: In welche Klubs hat er investiert?

Das Interesse am Sport begann für Boehly schon in der Schulzeit. Er war ein ausgezeichneter Ringer, englische Medien bezeichnen ihn sogar als Star jener Zeit. 1990 und 1991 sammelte Boehly einige Titel, sodass die Landon School in Maryland ihre eigene Sporthalle in den Boehly Family Wrestling Room umbenannte. Noch heute lässt sich Boehly gelegentlich beim Ringen blicken.

Als Geschäft nahm er den Sport erstmals vor zehn Jahren wahr, als er 20 Prozent der Los Angeles Dodgers übernahm, wo er heute noch Miteigentümer ist. Seit Dezember 2021 hält Boehly gemeinsam mit Investor Mark Walter 27 Prozent der Anteile an den Los Angeles Lakers. Nach der Familie Buss, die 66 Prozent der Lakers-Franchise hält, sind Boehly und Walter die zweitgrößten Investoren. Boehly sitzt auch im Vorstand der Lakers.

Zur selben Zeit arbeitete Boehly auch am Kauf der Washington Spirit, aber Boehly verkündete im Januar 2022, dass man das Angebot an die Frauenfußball-Franchise zurückgezogen habe. Gelungen ist ihm dagegen ein Kauf der Anteile der Los Angeles Sparks, an denen er 20 Prozent hält.

An einem Kauf des FC Chelsea war Boehly schon 2019 interessiert, aber damals lehnte Roman Abramovich das Übernahme-Angebot aus den USA kategorisch ab. Mit der Invasion Russlands in die Ukraine und den daraus resultierten Sanktionen gegen regierungsnahe Organisationen und Personen war Abramovich gezwungen, den FC Chelsea zu verkaufen.

Es kam zu mehreren Angeboten, von denen ein Konsortium, bestehend aus Boehly, der Clearlake Capital Group, Mark Walter und dem Schweizer Hansjörg Wyss, den Zuschlag bekam.

Obwohl Boehly das Gesicht der neuen Investoren ist, gibt es eine lange Liste wichtiger Akteure hinter den Kulissen, von denen der bedeutendste wohl Clearlake Capital ist. Eine private Beteiligungsgesellschaft, die mindestens 66 Prozent der Übernahme finanziert. Hinter Clearlake stehen Behdad Eghbali und Jose Feliciano, die sich verpflichtet haben, trotz ihres Umfangs an anderen Investitionen "aktive Direktoren" zu sein. Insider gehen zudem davon aus, dass der Kauf zumindest teilweise über eine Fremdfinanzierung erfolgte.

Hinzu kommen Boehlys langjähriger Geschäftspartner Wyss, ein Schweizer Milliardär, der keine besonders sichtbare Rolle spielt, sowie Walter, der seit Jahren an der Seite Boehlys steht. Die Gruppe investierte knapp fünf Milliarden Euro. Am 25. Mai 2022 bestätigte die britische Regierung die Übernahme des englischen Spitzenklubs.

Absoluter Wahnsinn! So kassierte Chelsea über 1,3 Milliarden Euro © getty 1/26 Der FC Chelsea ist seit Jahren bekannt für den Kauf von Starspielern. Die Blues zögern nicht lange, wenn sich die Gelegenheit bietet, einen talentierten Fußballer zu kaufen - wie sie es in der Vergangenheit schon oft bewiesen haben. © getty 2/26 Sei es 2011 60 Millionen Euro für Fernando Torres auszugeben oder 2021 116 Millionen Euro für Romelu Lukaku - beides erwies sich im Nachhinein dann nicht gerade als eine gelungene Investition. © getty 3/26 Und obwohl die teuren Stürmer an der Stamford Bridge oft zu kämpfen hatten, hat sich Chelseas mutiges Vorgehen auf dem Transfermarkt in Form von Titeln ausgezahlt. © imago images 4/26 Die Londoner sind einer der erfolgreichsten englischen Klubs des 21. Jahrhunderts: Seit 2005 gewann Chelsea fünfmal die Premier League sowie zweimal die Champions-League und zweimal die Europa-League. © getty 5/26 Der FC Chelsea ist jedoch nicht nur ein Einkaufsverein. Der Klub verdient nämlich auch mit Spielerverkäufen eine Menge Geld. Die Blues haben den wohlverdienten Ruf, junge, talentierte Spieler billig zu erwerben und sie später mit Gewinn zu verkaufen. © getty 6/26 Tatsächlich hat Chelsea seit der Jahrtausendwende deutlich mehr als eine Milliarde Euro mit Verkäufen eingenommen. Es folgen die 10 teuersten Abgänge seit dem Jahr 2000. © getty 7/26 Platz 10: ALVARO MORATA | 35 Mio. Euro | Atletico Madrid | 2020 - Alvaro Moratas Zeit beim FC Chelsea kann man getrost als "zum Vergessen" bezeichnen. Der spanische Mittelstürmer kam im Sommer 2017 unter großem Tamtam von Real Madrid. © getty 8/26 Die hohen Erwartungen konnte er nie erfüllen und im Januar 2019 kehrte er schließlich auf Leihbasis zu Atletico zurück. Chelsea kassierte am Ende noch 37 Millionen Euro, als der Leihvertrag 2020 zu einem fixen Transfer wurde. © getty 9/26 PLATZ 9: THIBAUT COURTOIS | 35 Mio. Euro | Real Madrid | 2018: Nachdem Chelsea den Belgier als 19-Jährigen aus Genk verpflichtet hatte, schickte man ihn für drei Jahre auf Leihbasis zu Atletico Madrid. 2014 kehrte er nach Westlondon zurück. © getty 10/26 In seiner Zeit bei Chelsea etablierte er sich als einer der besten Torhüter und verhalf den Blues zu zwei Premier-League-Titeln. 2018 legte Real Madrid dann 35 Millionen Euro auf den Tisch, um ihn nach Spanien zurückzuholen. © getty 11/26 Platz 8: ROMELU LUKAKU | 35,4 Mio. Euro | FC Everton | 2014 - Lukaku war ein weiterer potenzieller Star, den Chelseas Scouting-Netzwerk aufspürte. Der Stürmer wurde im Alter von 18 Jahren von RSC Anderlecht geholt. © getty 12/26 Es folgten Leihen zu West Brom und Everton, bevor er 2014 permanent zu den Toffees wechselte. Obwohl er den FC Chelsea ohne Torerfolg verließ, kehrte Lukaku 2021 als teuerster Spieler der Vereinsgeschichte nach Westlondon zurück. © getty 13/26 Platz 7: TAMMY ABRAHAM | 40 Mio. Euro | AS Rom | 2021 - Der aus der Jugend des FC Chelsea stammende Tammy Abraham war in der Saison 2019/20 unter Frank Lampard Stammspieler. Trotz 18 Tore in jener Saison, war die sportliche Leitung nicht überzeugt. © getty 14/26 Auch Thomas Tuchel war von Abraham nicht beeindruckt. Da er kaum Spielzeit erhielt, wechselte der Angreifer im Sommer 2021 für 40 Millionen Euro zur Roma. Allerdings hat Chelsea sich im Zuge des Deals eine Rückkaufklausel gesichert. © getty 15/26 Platz 6: NEMANJA MATIC | 44,7 Mio. Euro | Manchester United | 2017 - Der serbische Mittelfeldspieler, der 2009 als 20-Jähriger zum FC Chelsea kam, war der Eckpfeiler von Mourinhos Premier-League-Meisterteam in der Saison 2014/15. © getty 16/26 2017 unterschrieb Mourinho bei Manchester United. Der portugiesische Trainer suchte verzweifelt nach Verstärkungen für das Mittelfeld und entschied sich für Matic, für den er umgerechnet 44,7 Millionen Euro ausgab. © getty 17/26 Platz 5: JUAN MATA | 44,8 Mio Euro | Manchester United | 2014 - Nach seinem Wechsel vom FC Valencia an die Stamford Bridge im Jahr 2011 war Mata sofort ein Schlüsselspieler als Chelsea die Champions League (2012) und die Europa League (2013) gewann. © getty 18/26 Doch Mourinhos Ankunft 2013 brachte Matas Karriere bei Chelsea zum Stagnieren und als Manchester United im Januar 2014 auf ihn zukam, ergriff Mata sofort die Gelegenheit und verließ die Blues. © getty 19/26 Platz 4: DAVID LUIZ | 49,5m | PSG | 2014 - Der exzentrische Innenverteidiger, 2011 von Benfica gekommen, wurde zum (damals) teuersten Verteidiger der Welt, als PSG 2014 viel Geld für ihn ausgab. © getty 20/26 Luiz war an der Stamford Bridge ein beliebter Spieler und Teil der Chelsea-Mannschaft, die 2012 die Champions League und 2013 die Europa League gewann. 2016 kehrte er zu Chelsea zurück. © getty 21/26 Platz 3: OSCAR | 60 Mio. Euro | Shanghai SIPG | 2020 - Als der schmächtige Brasilianer 2012 von Internacional Porto Alegre zum FC Chelsea wechselte, schien es, als hätten die Blues einen potenziellen Superstar erworben. © getty 22/26 Er kam auf mehr als 200 Einsätze für die Blues, musste aber gegen Ende feststellen, dass er nicht mehr unumstritten war. Zum Entsetzen vieler Fans wechselte Oscar in seiner Blüte für sehr viel Geld zum chinesischen Klub Shanghai SIPG. © getty 23/26 Platz 2: DIEGO COSTA | 60 Mio. Euro | Atletico Madrid | 2018 - Diego Costa verließ den FC Chelsea im Januar 2018 unter komplizierten Umständen. Trotz der Probleme war Costa am Ende einer der größten Verkäufe des Chelseas. © getty 24/26 Die Probleme begannen 2017, als sich Costa nach dem Interesse des chinesischen Vereins Tianjin Quanjian mit Antonio Conte überwarf. Dann wollte Costazurück zu Atletico und nach einem Rechtsstreit wechselte er 2018 zurück zu den Rojiblancos. © getty 25/26 Platz 1: EDEN HAZARD | 115 Mio. Euro | Real Madrid | 2019 - Der Belgier avancierte zum teuersten Verkauf des FC Chelsea, als er 2019 für die stolze Summe von 115 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte. © getty 26/26 Er absolvierte mehr als 350 Spiele für die Blues, schoss 110 Tore und verhalf dem Verein zu zwei Premier-League-Titeln und zwei Europa-League-Trophäen. Auch wenn er bei Real nicht an seine Leistungen anknüpfen konnte, bleibt er eine Chelsea-Ikone.

Todd Boehly: Was hat er mit dem FC Chelsea vor?

Todd Boehly scheint eine Ära in der Premier League zu beenden. Angeführt von Manchester United und dem FC Liverpool gibt es einige US-Investoren im englischen Fußball, die aber in der Kommunikation zurückhaltend sind und nicht so sehr ins operative Tagesgeschäft Einfluss zu nehmen scheinen. Die Glazers bei ManUnited machen sich beispielsweise rar, lassen ihre Leute vor Ort ihren Job machen. Boehly ist da anders - er ist von Beginn an omnipräsent und gibt den Takt vor.

Doch es geht darüber hinaus: Boehly möchte sogar Einfluss auf die Premier League und nicht mehr und nicht weniger als eine kleine Revolution anzetteln. Er redet von All-Star-Games, von Abstiegs-Playoffs, er will Cheerleader und am besten noch eine Halftime-Show. Man kann es ihm nicht verdenken, weil er das vom US-Sport nicht anders kennt, aber anders als seine Landsmänner achtet Boehly nicht auf Eitelkeiten und auch nicht darauf, dass die Engländer stolz darauf sind, den Fußball erfunden zu haben. Das könnte nun auch den anderen Geldgebern aus Übersee den Mut geben, etwas mehr aus der Deckung zu kommen.

"Ich hoffe, die Premier League schaut sich ein bisschen was vom amerikanischen Sport ab", sagte Boehly neulich und traf voll den Nerv des englischen Fußballvolks. Aus der Liga gab es heftige Reaktionen, selbst Jürgen Klopp sorgte für ein paar Seitenhiebe Richtung Boehly. Die Entlassung von Thomas Tuchel, dem bis dahin überaus erfolgreichen Trainer, tat ihr übriges. Schon im Sommer gab es Unstimmigkeiten, weil Tuchel Cristiano Ronaldo nicht wollte, während Boehly es eine hervorragende Idee fand, den Portugiesen zu holen. Dass die erste sportliche Krise genutzt wurde, um festzustellen, dass man unterschiedliche Visionen hat, war abzusehen. Dieser Eingriff ins Geschäft war wohl nur der Anfang.

