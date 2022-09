Sasa Kalajdzic zieht sich bei Wolverhamton-Debüt Kreuzbandverletzung zu

Bitteres Debüt von Ex-Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic für die Wolverhampton Wanderers. Beim Spiel gegen den FC Southampton musste der Österreicher in der Halbzeitpause ausgewechselt werden und fällt nun lange aus. Der Verein bestätigte am Tag danach eine Kreuzbandverletzung, laut Bild handelt es sich gar um einen Riss.

Demnach würde der 25-Jährige monatelang ausfallen, die Wolves teilten am Sonntag mit: "Sasa hat in der ersten Halbzeit gegen Southampton Schmerzen im Knie verspürt. Leider haben die Scans eine vordere Kreuzbandverletzung ergeben und er wird morgen einen Kniespezialisten aufsuchen. Wir müssen Sasa jetzt bei seiner Genesung unterstützen und weitere Informationen werden folgen."

Kalajdzic, der nach drei Jahren in Stuttgart den VfB kurz vor Schließung des Transferfensters für rund 18 Millionen Euro auf die Insel verlassen hat, hatte bereits in der Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen. 2018 erlitt er einen Mittelfußbruch, 2019 schon einmal einen Kreuzbandriss und 2021 eine schwere Schulterblessur. Hinzu kamen zwei Corona-Infektionen. So lief er für die Schwaben nur in 60 Partien auf, in denen er 24 Tore erzielte und zwölf vorbereitete.

Die Wolves machten durch den 1:0-Erfolg gegen Southampton einen großen Sprung in der Tabelle und stehen nun auf Platz 14. Im sechsten Saisonspiel war es der erste Sieg.