Tuchel-Entlassung beim FC Chelsea: Erreichen Schockwellen die Bundesliga?

Die Schockwellen des Bebens um die Entlassung von Thomas Tuchel beim FC Chelsea könnten nun auch die Bundesliga erreichen.

Nachdem Graham Potter seinen bisherigen Klub Brighton & Hove Albion vorzeitig verlassen hat, um die Nachfolge Tuchels in London anzutreten, suchen die Seagulls weiterhin einen neuen Trainer - und sind womöglich in Deutschland fündig geworden.

Wie Talksport und The Athletic berichten, ist Bo Svensson von Tuchels früherem Klub FSV Mainz 05 ein Kandidat, der bei Brighton auf dem Zettel steht. Demnach sei dem Klub von der englischen Südküste nicht entgangen, dass der Däne es geschafft habe, seine Mannschaft grundlegend zu verbessern. Allerdings ist Svensson nur einer von angeblich mehreren Kandidaten.

Svensson ist seit Anfang 2021 Cheftrainer der Mainzer, er trat damals die Nachfolge des entlassenen Jan-Moritz Lichte an. Zuvor hatte er beim österreichischen Zweitligisten FC Liefering erste Erfahrungen als Cheftrainer gesammelt. In der vergangenen Saison führte der 43-Jährige die Mainzer auf den achten Tabellenplatz, auch in dieser Saison sind die Rheinhessen mit zehn Punkten aus sechs Spielen gut gestartet.