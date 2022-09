FC Chelsea: N'Golo Kanté wartet mit Verlängerung - Interesse auch aus der Bundesliga?

N'Golo Kanté und der FC Chelsea könnten im kommenden Sommer offenbar getrennte Wege gehen. Wie The Athletic berichtet, haben die Blues dem Franzosen zwar ein Angebot zur Vertragsverlängerung um zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr vorgelegt, Kanté habe dieses aber abgelehnt.

Der Grund: Dem defensiven Mittelfeldspieler schwebt offenbar ein neues Arbeitspapier mit einer längeren Laufzeit vor - wie beim ebenfalls 31 Jahre alten Neuzugang Kalidou Koulibaly, den der FC Chelsea für vier Jahre an sich gebunden hat.

Kanté spielt seit 2016 für Chelsea, damals war er von Leicester City nach London gewechselt. Seitdem ist der Franzose zum Publikumsliebling und zu einem wichtigsten Spieler im Team der Blues gereift. Sein aktueller Vertrag läuft im kommenden Jahr aus.

Die Chancen auf eine Verlängerung des Weltmeisters von 2018 stehen trotz der Unstimmigkeiten dem Bericht zufolge aber gut, da Kanté grundsätzlich mit dem Gedanken spielen soll, seine Karriere an der Stamford Bridge zu beenden.

Und was, wenn sich Chelsea und Kanté doch nicht einigen können? Dann stünden laut The Athletic zwei englische Teams, ein spanisches Team, ein französisches Team und auch ein deutsches Team parat, die Interesse an einer Verpflichtung des Franzosen haben sollen. Namen wurden aber keine genannt.