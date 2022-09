FC Chelsea: Kommt der neue Sportdirektor vom Champions-League-Gegner?

Der FC Chelsea hat nach der Trainer-Verpflichtung von Graham Potter offenbar noch eine weitere Personalie ins Auge gefasst: Wie CBS Sports berichtet, soll US-Investor Todd Boehly auf der Suche nach einem Sportdirektor Gespräche mit RB Salzburgs Christoph Freund führen.

Der Salzburger soll "das Rennen anführen", berichtet CBS Sports-Reporter Ben Jacobs. Zudem soll es auch schon weiterführende Gespräche gegeben haben. Boehly sei ein Fan des RB-Modells und wolle das wohl gerne auch für die Blues implementieren.

Spannend an den Chelsea-Gerüchten rund um Salzburgs Sportdirektor ist das Aufeinandertreffen der beiden Clubs am Mittwochabend in der Champions League (14.09.22, 21:00 Uhr). Freund ist zwar am sportlichen Tagesgeschäft eher nicht beteiligt, doch bringt es Unruhe in den Klub des kommenden Gegners. Der 45-Jährige hatte nach seiner aktiven Karriere 2006 bei Salzburg als Teammanager angefangen und sich intern hochgearbeitet. Seit Juli 2015 ist er mittlerweile als Sportdirektor tätig.

Für den Posten kursierten zuletzt mehrere Namen. Neben Paul Mitchell von der AS Monaco, der den Job "wirklich haben will", so Jacobs, soll auch Luis Campos hoch auf dem Zettel gestanden haben. Der Portugiese arbeitete zuletzt als Sportdirektor für LOSC Lille und ist derzeit bei PSG als Berater angestellt. Dort sei er zwar ein Externer, das heißt eigentlich verfügbar, doch Vertragsklauseln sollen einen Wechsel verkomplizieren.