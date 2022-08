Am heutigen Freitag findet der Auftakt in der Premier League statt. Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Premier League diese Saison live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Manchester City, Manchester City, FC Liverpool, Manchester City, Manchester City: So fiel in den vergangenen fünf Spielzeiten in der Premier League die Entscheidung zur Meisterschaft aus.

Ob das Team von Pep Guardiola erstmals überhaupt auch ein drittes Mal in Serie den Thron verteidigen kann? Oder stößt Jürgen Klopps Liverpool die Skyblues von der Spitzenposition? Vielleicht gelingt Thomas Tuchel ja nach dem Champions-League-Titel 2021 der große Coup auf nationaler Ebene?

Am heutigen Freitag, den 5. August fällt auf der Insel der Startschuss zur Saison 2022/23. Den Anfang mit dem Eröffnungsspiel machen dabei Crystal Palace und der FC Arsenal, los geht es im Londoner Selhurst Park um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Neue Saison - neue TV-Rechtevergabe? Gibt es die Premier League 2022/23 live im TV und Livestream bei Sky oder DAZN zu sehen? SPOX klärt auf.

© getty Manchester City ist aktueller Champion der Premier League.

Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Premier League live im TV und Livestream?

In der vergangenen Saison wurde die Premier League komplett live von Sky übertragen. Und das ist auch für das anstehende Spieljahr der Fall, denn der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Ausstrahlung der Top-Liga in Deutschland noch bis einschließlich der Saison 2024/25. Sky ist dabei hierzulande auch der einzige Anbieter, wenn man sich die Premier League in voller Länge ansehen möchte.

DAZN hatte die Rechte bis 2019 inne, verlor sie schließlich an Sky. Bei dem Streamingdienst gibt es dennoch über die Saison hinweg immer wieder englischen Fußball zu sehen. Die Pokal-Wettbewerbe lassen sich wiederum bei DAZN verfolgen und nicht bei Sky.

Die Premier League miterleben könnt Ihr bei Sky nicht nur klassisch am TV-Gerät, sondern ganz genauso auch via Livestream. Mit Sky Go und WOW (vormals Sky Ticket) bekommt Ihr die Möglichkeit, Euch die Begegnungen ebenso via Livestream anzusehen.

Den letzten Spieltag der Premier League live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Beide Sender bieten jetzt übrigens auch ein Kombi-Paket an. Sky bietet allen Neukunden ein das DAZN-Jahresabo und das Paket Sky Bundesliga für 38,99 Euro pro Monat an. Bei DAZN kostet ein Monatsabo 29,99 Euro monatlich und ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

Der Streamingdienst hält unter anderem die Rechte an vielen Spielen der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1, während Sky neben der Premier League ebenso die Bundesliga sowie den DFB-Pokal zeigt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Premier League live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Premier League 2022/23: Duelle am 1. Spieltag