Manchester United soll bei Atletico Madrid wegen João Félix angeklopft haben

Manchester United sieht sich momentan offenbar in Spanien intensiv nach einem Nachfolger für den wechselwilligen Superstar Cristiano Ronaldo um. Laut der Marca sollen sich Vertreter der Red Devils am Dienstagabend mit ihren Pendants von Atletico Madrid getroffen und dabei ihr Interesse an João Félix bekundet haben.

Der 22 Jahre alte Portugiese war 2019 für 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atletico gewechselt. Nach Anfangsschwierigkeiten erfüllte der Stürmer in den vergangenen Monaten immer mehr die in ihn gesetzten Erwartungen. Beim Saisonauftakt am vergangenen Montag beim FC Getafe gab Félix beim 3:0-Sieg zu allen Toren jeweils die Vorlage.

Deshalb sollen die Rojiblancos laut des Berichts Manchester United unmissverständlich klargemacht haben, dass Félix nicht zum Verkauf steht. Dessen Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2026.

Zuvor hatten in den vergangenen Tagen Gerüchte gemacht, wonach die Red Devils auch an Félix' Klubkamerad Matheus Cunha und an Raul de Tomas von Espanyol Barcelona interessiert sind. Ebenso sind Jamie Vardy von Leicester City und Chelseas Christian Pulisic als Neuzugänge für den Angriff im Gespräch.