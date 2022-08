FC Liverpool vs. Crystal Palace, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool wird heute an der Anfield Road von Crystal Palace herausgefordert, die Reds wollen ihren ersten Sieg in der Premier-League-Saison. Infos zur Übertragung: So kann man die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

2:2 gegen den FC Fulham: Während Titelrivale Manchester City zum Auftakt ein klares 4:0 gegen den FC Bournemouth verbuchen konnte, ist der FC Liverpool nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die ersten verlorenen Punkte im Meisterschaftsrennen der Premier League.

Besser machen möchte es das Ensemble von Trainer Jürgen Klopp am heutigen Montag, den 15. August. Die Reds werden am Stadion an der Anfield Road von Crystal Palace herausgefordert, das zum Liga-Start wiederum eine 0:2-Niederlage gegen den FC Arsenal kassierte. Das Aufeinandertreffen beginnt heute um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

SPOX liefert Euch im Folgenden die grundlegenden Informationen, wie Ihr Liverpool gegen Crystal Palace heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Der FC Liverpool um Salah hat den Premier-League-Start nicht gewonnen.

FC Liverpool vs. Crystal Palace, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer die Premier League und im Speziellen Liverpool heute unbedingt live sehen möchte, der ist auf ein Abonnement bei Sky angewiesen. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Rechte an der Übertragung der englischen Liga und ist hierfür auch die einzige Anlaufstelle in Deutschland.

Liverpool gegen Crystal Palace wird auf Sky Sport Premier League gesendet, es kommentiert Joachim Hebel. Los geht es um 20.50 Uhr.

Wer Kunde bei Sky ist, kann alle Premier-League-Spiele über Sky Go im Livestream verfolgen. Mit dem Streamingdienst WOW lassen sich die Begegnungen ebenso ohne ein langfristiges Abo anschauen.

FC Liverpool vs. Crystal Palace, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Auch SPOX begleitet das Geschehen an der Anfield Road heute live - das auf schriftlichem Wege per Liveticker. Reinklicken und nichts verpassen!

FC Liverpool vs. Crystal Palace, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Liverpool - Crystal Palace

FC Liverpool - Crystal Palace Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 2

2 Datum: 15. August 2022

15. August 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Anfield Road, Liverpool

Anfield Road, Liverpool TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

