22 Kilometer zu Fuß zum Training: Das ist FC Chelseas neues Italien-Juwel Cesare Casadei

Chelsea kauft in diesem Sommer groß ein, doch im Hintergrund wird auch viel Geld für Talente ausgegeben. Cesare Casadei ist das jüngste Beispiel.



Die Ansprüche beim FC Chelsea sind hoch, für die Blues geht es in jeder Saison eigentlich darum, Titel nach London zu holen. Folglich ist es keine Überraschung, dass nach einer durchwachsenen Spielzeit, in der man in der Premier League mit 19 Punkten Rückstand Dritter wurde und im Champions-League-Viertelfinale die Segel streichen musste, ordentlich investiert wurde.

Für Spieler wie Raheem Sterling (Manchester City), Kalidou Koulibaly (SSC Neapel) oder Marc Cucurella (Brighton) wurde tief in die Tasche gegriffen - und weitere Top-Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang sollen noch folgen!

Doch im Hintergrund gab Chelsea auch für junge Spieler viel Geld aus. Carney Chukwuemeka (18) kam für 18 Millionen Euro von Aston Villa, Torwarttalent Gabriel Slonina (18, Chicago Fire) ließ sich der Klub ebenfalls rund neun Millionen Euro. Und zuletzt holte man mit Cesare Casadei (19) ein weiteres Talent von Inter, das bis zu 20 Millionen Euro kosten könnte. Warum legt Chelsea so viel Kohle für einen Spieler auf den Tisch, der in Mailand noch kein einziges Mal für die Profis zum Einsatz kam?

Zunächst einmal gab es bei Casadei Konkurrenz, auch OGC Nizza wollte den jungen Italiener unbedingt verpflichten. Inter lehnte deshalb mehrere Angebote für den zentralen Mittelfeldspieler ab, 15 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni in Höhe von weiteren fünf Millionen Euro überzeugten die Nerazzurri schließlich von einem Verkauf.

Chelsea: Teuerster Verteidiger im Anflug - Ex-Dortmunder vor dem Absprung? © getty 1/26 Mit Marc Cucurella, Raheem Sterling und Kalidou Koulibaly verpflichtete der FC Chelsea in diesem Transferfenster bereits hochkarätige Namen. Dennoch wollen die Blues in Sachen Neuzugänge noch nachlegen, auch Abgänge könnte es noch einige geben. © getty 2/26 Abgänge - CALLUM HUDSON-ODOI (21, Außenstürmer): Im Star-Aufgebot der Blues befürchtet der Youngster, in der kommenden Spielzeit nicht genügend Spielzeit abzubekommen. Sowohl Hudson-Odoi als auch der Klub streben daher ein Leihgeschäft an. © getty 3/26 "Es hängt am Ende davon ab, was der Spieler will, wie sehr der Spieler es will, was wir denken und wer bereit ist, einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen, und dann ist vielleicht jeder zu verkaufen", sagte Thomas Tuchel zuletzt vielsagend. © getty 4/26 ARMANDO BROJA (20, Stürmer): Ähnlich wie bei Hudson-Odoi bieten sich für den 20-Jährigen im personell gut besetzten Chelsea-Sturm nur wenige Chancen. Er soll den Klub verlassen, per Leihe oder notfalls festem Transfer. © getty 5/26 Zuletzt galten West Ham United und der FC Everton als Favoriten auf eine Verpflichtung. Vor allem bei den Toffees sollen die Gespräche bereits weit fortgeschritten sein. Coach Frank Lampard gilt dort als Fan des Stürmers. © getty 6/26 CHRISTIAN PULISIC (23, Außenstürmer): Unter Tuchel ist der US-Amerikaner keineswegs Stammkraft, weshalb er einem Abschied von der Stamford Bridge, auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres, offen gegenüberstehen soll. © getty 7/26 Nach Informationen von The Athletic hat sich nun Manchester United gemeldet und loses Interesse an einem Leihgeschäft signalisiert. Vor allem in der Offensive sehen die Red-Devils-Verantwortlichen nach dem Katastrophen-Saisonstart Handlungsbedarf. © getty 8/26 United ist derweil nicht der einzige Interessent. Demnach haben auch Newcastle United, Atletico Madrid und Juventus bei Pulisic angeklopft. Dieser soll jedoch im Falle eines Weggangs einen Transfer zu den Red Devils bevorzugen. © getty 9/26 CONOR GALLAGHER (22, zentrales Mittelfeld): Laut dem Mirror plant Chelsea beim 22-Jährgen ebenfalls ein Leihgeschäft, um ihm mehr Spielzeit zu ermöglichen. Newcastle United gilt als möglicher Abnehmer. © getty 10/26 Auch ein Back-to-Back-Leihgeschäft zu Crystal Palace ist denkbar. Die Eagles hatten den 22-Jährigen schon in der vergangenen Saison ausgeliehen und könnten sich eine erneute Leihe durchaus vorstellen. © getty 11/26 HAKIM ZIYECH (29, offensives Mittelfeld): Mehrere englische Medien berichteten zuletzt, dass Manchester United beim FC Chelsea für den Offensivmann angefragt hat. Auch ein Angebot soll es schon gegeben haben. © getty 12/26 Dort würde er mit United-Trainer Erik ten Hag auf seinen Ex-Coach von Ajax Amsterdam treffen. Ziyech selbst kam unter Tuchel bislang eher weniger zum Zug. Zudem stieß mit Raheem Sterling ein neuer Konkurrent im Sommer zum Klub. © getty 13/26 Zugänge - PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (33, Stürmer, FC Barcelona): Brisante Rückkehr nach London? Der Ex-Gunner steht auf der Wunschliste der Blues ganz weit oben. Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll es zeitnah Gespräche geben, um Details zu klären. © getty 14/26 Barcelona fordert dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro für den Stürmer, auch wenn Trainer Xavi ihn eigentlich gerne behalten möchte. Mit Robert Lewandowski gibt es für Aubameyang aber neue Konkurrenz im Camp Nou. © getty 15/26 WESLEY FOFANA (21, Innenverteidiger, Leicester City): Laut The Telegraph könnte der 21 Jahre alte Franzose bald zum teuersten Verteidiger der Welt werden. Demnach bereiten die Blues ein Angebot über 95 Millionen Euro vor. © getty 16/26 Chelsea hatte bereits zwei Angebote für Fofana (über 60 und 71 Millionen Euro) abgegeben und soll nun auf die Forderungen der Foxes eingehen. Bei Leicester hat Fofana noch einen Vertrag bis 2027. Diesen hatte er erst im März vorzeitig verlängert. © getty 17/26 ANTHONY GORDON (21, Außenstürmer, FC Everton): Der Außenstürmer gilt als großes englisches Talent, welches der FC Chelsea gerne unter seine Fittiche nehmen würde. © getty 18/26 Nach Informationen der Times haben die Blues bereits ein Angebot in Höhe von 53 Millionen Euro abgegeben, dieses habe man beim FC Everton allerdings abgelehnt. Gordons Vertrag läuft noch bis 2025, bei den Toffees gibt es also keinen Verkaufszwang. © getty 19/26 SASA KALAJDZIC (25, Stürmer, VfB Stuttgart): Bei nun beinahe allen europäischen Top-Klubs wurde der Österreicher ins Gespräch gebracht, darunter auch der FC Chelsea. Bei den Blues könnte der Stürmer die Nachfolge des abgewanderten Timo Werner antreten. © getty 20/26 In Stuttgart hat Kalajdzic noch Vertrag bis 2023, bei einem passenden Angebot würde der VfB den Angreifer aber wohl ziehen lassen. Kalajdzic selbst hatte immer wieder betont, bereit für den nächsten Karriereschritt zu sein. © getty 21/26 DECLAN RICE (23, defensives Mittelfeld, West Ham United): Schon in der Vergangenheit hatte Chelsea beim Mittelfeldspieler angeklopft, West Ham war jedoch hartnäckig geblieben und rief Summen jenseits der 120 Millionen auf. © getty 22/26 Nun könnte Chelsea jedoch einen neuen Anlauf starten. Rice will mehreren Medienberichten zufolge unbedingt in der Champions League an den Start gehen – das wird mit West Ham kaum möglich sein. Sein Vertrag bei den Hammers läuft noch bis 2024. © getty 23/26 PRESNEL KIMPEMBE (27, Innenverteidiger, Paris Saint-Germain): Der Franzose wäre die B-Option, sollte es mit einem Transfer von Fofana nicht klappen. Ohnehin mehrten sich Gerüchte, wonach PSG den Verteidiger nicht mehr unbedingt abgeben möchte. © getty 24/26 Eigentlich hatte PSG dem 26-jährigen Innenverteidiger die Freigabe für einen Wechsel erteilt. Der FC Chelsea und Atlético Madrid zeigten Interesse. PSG hatte eigentlich Inters Milan Skriniar auf dem Zettel, aus einem Transfer wird aber wohl nichts. © getty 25/26 FRENKIE DE JONG (25, zentrales Mittelfeld, FC Barcelona): Beim Mittelfeldspieler bahnt sich ein Rennen zwischen den Blues und Manchester United an. Beide Klubs möchten dem Vernehmen nach den Niederländer zu sich locken. © getty 26/26 Barcelona möchte de Jong indes unbedingt loswerden, um Gehaltskosten zu sparen. Bei den Katalanen ist der Mittelfeldspieler Top-Verdiener, in den Planungen von Xavi spielt er aber eher keine Rolle mehr.

Chelsea stach bei Casadei Nizza aus

Aufgewachsen in der Hafenstadt Cervia, hatte Cesare Casadei früh den Traum, Profifußballer zu werden. Auch sein älterer Bruder Ettore träumte davon und hat sich diesen als aktiver Spieler in der Serie D zumindest teilweise erfüllt.

Das größere Potenzial erkannten die Trainer jedoch bei Cesare und frühzeitig wurde seine Entwicklung in der Jugendakademie Cesenas vorangetrieben. Schon in jungen Jahren war er seinen Gegenspielern physisch und auch technisch überlegen, des Weiteren verfügt er über das richtige Gespür, das Spiel aus der Zentrale zu lesen und zu kontrollieren.

Casadei gab alles, um seinen Traum verwirklichen zu können. Beispiel gefällig? Als seine Mutter ihn aus Bestrafung einmal nicht zum Training ins 22 Kilometer entfernte Cesena fahren wollte, machte sich der kleine Cesare selbst auf den Weg und lief die Strecke im Regen zu Fuß. Er wollte die Einheit auf keinen Fall verpassen.

2018 wurde dann Inter auf ihn aufmerksam, als Casadei in einem Jugendpartie gegen den Klub aus der Modestadt groß aufspielte. Mit 15 kam er direkt in die U17 Inters, ein Jahr später rückte er in die U18 auf und im Januar 2020 krönte er sein Primavera-Debüt mit einem Tor.

El Tractor, Ibra und das finale Puzzleteil: Inters Legenden-Elf © getty 1/23 Knapp 20 Jahre lang trug Javier Zanetti das Trikot von Inter Mailand - damit gehört der Argentinier selbstverständlich auch zu den absoluten Nerazzurri-Legenden. Zu seinem Ehrentag am 10. August präsentiert SPOX die gesamte Inter-Legenden-Elf seit 2000. © getty 2/23 Tor - FRANCESCO TOLDO (2001-2010): Ein echtes Urgestein bei Inter. Toldo hütete Inters Kasten 233-mal und spielte 95-mal zu Null. Mit Inter gewann er dreimal die Coppa Italia und viermal den Scudetto. Beim CL-Sieg 2010 saß er allerdings auf der Bank. © getty 3/23 Abwehr - JAVIER ZANETTI (1995-2014): Inters Rekordspieler (858 Pflichtspiele) gewann mit den Nerazzurri insgesamt 16 Titel. Die Krönung seiner Karriere war für El Tractor freilich das Triple 2010. © getty 4/23 MARCO MATERAZZI (2001-2011): Materazzi war ein beinharter Verteidiger, der Fußballfans vor allem durch seine Auseinandersetzung mit Zidane im WM-Finale 2006 in Erinnerung geblieben ist. Bei Inter wurde er unter anderem fünfmal Meister. © getty 5/23 WALTER SAMUEL (2005-2014): Nach guten Jahren bei der Roma und einem Intermezzo in Madrid etablierte sich Samuel zur festen Größe in Mailand und prägte dort eine ganze Ära. Bildete mit Lucio das Abwehrbollwerk 2010. © getty 6/23 CRISTIAN CHIVU (2007-2014): Der Rumäne kam ebenfalls aus Rom zu Inter und spielte meist in der Innenverteidigung. Im CL-Finale rückte er aber wie schon einige Male zuvor auf links hinten und ließ dort wenig zu. © getty 7/23 Mittelfeld - DEJAN STANKOVIC (2004-2013): Stankovic kam als Star von Lazio nach Mailand und war hauptsächlich im zentralen Mittefeld und auf dem rechten Flügel mit viel Offensivdrang unterwegs. Kam auf 93 Scorerpunkte in 326 Spielen. © getty 8/23 ESTEBAN CAMBIASSO (2004-2014): Kam als Jungspund von Real Madrid und war dann nicht mehr wegzudenken im defensiven Mittelfeld. In 431 Spielen kamen zudem 51 Tore und 34 Assists zusammen. © getty 9/23 WESLEY SNEIJDER (2009-2013): War zwar nicht allzu lang bei Inter, entpuppte sich aber als finales Puzzleteil beim Triple-Gewinn und war wohl der beste Spieler im Team. Nach Inter tourte er noch über mehrere Stationen bis zum Rücktritt 2019. © getty 10/23 Angriff - DIEGO MILITO (2009-2014): Der doppelte Torschütze im CL-Finale gegen Bayern war ebenfalls ein Glücksgriff für Inter. In 171 Spielen netzte er 75-mal und legte 29 Treffer direkt auf. © getty 11/23 ZLATAN IBRAHIMOVIC (2006-2009): In welchem Team gehört er nicht zur Legenden-Elf des Jahrhunderts? Der Schwede machte 66 Tore (20 Assists) in 117 Spielen und drückte auch Inter seinen Stempel auf. © getty 12/23 CHRISTIAN VIERI (1999-2005): Kam für die titelreiche Phase von Inter noch zu früh, doch zahlte er die damalige Rekordablöse (46,48 Millionen Euro) mit 122 Toren in 190 Spielen angemessen zurück. © getty 13/23 Trainer - JOSE MOURINHO (2008-2010): Inter hatte so einige Trainer in den vergangenen 20 Jahren, doch der exzentrische Portugiese bescherte Inter das größte Jahr der Vereinsgeschichte mit dem Triple 2010. Gewann auch 2009 den Scudetto. © getty 14/23 Inters Legenden-Elf im Überblick. © getty 15/23 Honorable Mentions - SAMIR HANDANOVIC (seit 2012): Nach Toldo und dann für ein paar Jahre Julio Cesar übernahm Handanovic im Kasten und ist dort eine Institution. In mittlerweile 438 Spielen hielt er 161-mal die Null. © getty 16/23 IVAN CORDOBA (2000-2012): Der Kolumbianer kam von San Lorenzo und blieb bis zum Karriereende. Machte insgesamt 455 Spiele und nahm alle großen Titel Inters in diesem Jahrhundert mit. Flog übrigens neunmal vom Platz (7 Rote Karten). © getty 17/23 MAICON (2006-2012): Der bullige Rechtsverteidiger war bekannt für seine Flankenläufe und einen harten Distanzschuss. Kam auf 71 Scorerpunkte in 249 Spielen. © getty 18/23 YUTO NAGATOMO (2011-2018): Der Japaner spielte hauptsächlich als Linksverteidiger, half aber auch mal rechts und im Mittelfeld aus. Spielt heute beim FC Tokyo. © getty 19/23 ALVARO RECOBA (1999-2007): Der quirlige Stürmer aus Uruguay war unter anderem bekannt für seine gefährlichen Freistöße. In 261 Spielen kam er auf 100 Scorerpunkte (71 Tore, 29 Assists). © getty 20/23 ADRIANO (2004-2008): Der prototypische Mittelstürmer - schnell, robust, harter Schuss - kratzte leider nur an der Oberfläche (177 Spiele, 74 Tore, 27 Assists) seines Potenzials. Persönliche Probleme ließen die Karriere viel zu früh entgleisen. © getty 21/23 SAMUEL ETO'O (2009-2011): Nur kurz da, doch ungemein effektiv! Eto'o kam auf 53 Tore (25 Assists) in 102 Spielen und gewann neben dem Triple auch die Klub-WM. © getty 22/23 RONALDO (1997-2002): Il Phenomeno machte nur 99 Spiele für Inter, traf aber 59-mal. Führte Inter 1998 zum UEFA-Cup-Sieg und wurde 1997 Weltfußballer. © getty 23/23 OBAFEMI MARTINS (2002-2006): Das Eigengewächs aus Nigeria war in seinen vier Jahren bei Inter äußerst effektiv: 49 Tore und 13 Assists standen in nur 136 Spielen zu Buche. Für keinen anderen Verein traf oder spielte er häufiger.

Casadei orientiert sich an Serie-A-Stars

Obwohl er am liebsten auf der Acht zum Einsatz kommt, zeichnen Tore Casadei aus. 2021/22 traf er 15-mal in 33 Spielen für den späteren U19-Meister. Neun Treffer davon erzielte der 1,85 Meter große Junioren-Nationalspieler mit dem Kopf.

In Italien wird er seit geraumer Zeit mit Lazios Mittelfeldass Sergej Milinkovic-Savic verglichen, sehr zur Freude des Youngsters. "Ich mag ihn aufgrund seiner Eigenschaften und seiner Spielweise sehr", sagte er darauf angesprochen der Gazzetta dello Sport. "Er ist ein Spieler, der mich inspiriert. Aber um sein Level zu erreichen, bedarf es noch harter Arbeit."

Bei Inter orientiere er sich an Marcelo Brozovics Ruhe am Ball und Nicolo Barellas intensiver Spielweise, ergänzte er damals. Zu einem Profieinsatz kam es vor seinem Millionen-Transfer trotz regelmäßigen Trainingseinheiten bei der ersten Mannschaft nicht, lediglich einmal stand er im Februar 2022 in einer Serie-A-Partie im Kader.

Auch bei Chelsea hat er große Konkurrenz auf seiner Position, ist dort laut Pressemitteilung zunächst für die U21 vorgesehen. Eine Leihe scheint ebenfalls denkbar. Bei den Blues ist man jedenfalls von den Stärken Casadeis überzeugt, er soll früher oder später zum Faktor unter Thomas Tuchel werden. "Wir haben Cesare schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und freuen uns sehr, dass er sich nun Chelsea angeschlossen hat", sagte Neil Bath, Leiter der Nachwuchsabteilung. "Er ist das nächste aufregende Talent in unseren Reihen, das wir fördern wollen und ihm somit den Weg in die Profimannschaft ebnen."

© imago images Cesare Casadei soll erst später ein Faktor für Thomas Tuchel werden.

Die Tabelle der Serie A