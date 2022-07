Nottingham Forest: Neco Williams kommt vom FC Liverpool

Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest bastelt weiter kräftig an seinem Kader für die kommende Saison, denn nach Informationen von SPOX und GOAL wird Neco Williams am Sonntag den obligatorischen Medizincheck absolvieren und dann für knapp 20 Millionen Euro vom FC Liverpool zu den Tricky Trees wechseln.

Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger aus Wales stammt aus der Jugend des FC Liverpool. In der vergangenen Saison war er seit Jahresbeginn an den FC Fulham ausgeliehen. Mit diesem stieg er in die Premier League auf.

Nottingham Forest soll auch an Omar Richards vom FC Bayern München dran sein. Richards war erst vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Reading zum deutschen Rekordmeister gekommen, dort konnte sich der 24-Jährige aber trotz der langen Ausfallzeit von Alphonso Davies nicht durchsetzen.