Manchester City verpflichtet Torwart Stefan Ortega von Arminia Bielefeld

Torhüter Stefan Ortega wird die neue Nummer 2 bei Manchester City hinter Stammkeeper Ederson. Wie der englische Meister am Freitagvormittag bekanntgab, wechselt der 29-Jährige ablösefrei von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu City.

Ortega hat beim Team von Trainer Pep Guardiola einen Dreijahresvertrag bis 2025 unterschrieben. "Das ist ein fantastischer Wechsel für mich", wird Ortega auf der Webseite von City zitiert. "Manchester City ist ein großartiges Team, mit Weltklasse-Qualität auf jeder Position. Die Chance zu erhalten, Teil dieser Gruppe von Spielern zu sein und die Erfolge des Klubs weiterzuführen, ist ein Traum für mich."

Ortega, dessen Vertrag in Bielefeld am 30. Juni ausgelaufen ist, war in den letzten Wochen vor allem auch mit mehreren Bundesligaklubs in Verbindung gebracht worden. Unter anderem sollen der FC Bayern, Schalke 04 und Union Berlin Interesse an ihm gezeigt haben.

Der Keeper war trotz Arminias Abstiegs einer der besten und konstantesten Spieler bei den Ostwestfalen, für die er schon in der Jugend gespielt hatte. Nach drei Jahren bei 1860 München war er 2017 nach Bielefeld zurückgekehrt und hat für den Klub insgesamt 220 Pflichtspiele absolviert.