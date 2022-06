Manchester City: Kevin De Brunye fordert von Erling Haaland "20 bis 25 Tore"

Kevin De Bruyne von Manchester City hat hohe Forderungen an Neuzugang Erling Haaland gestellt.

Im Interview mit der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws betonte der Mittelfeldspieler, dass er "eine Menge" vom Norweger erwarte. De Bruyne schob fordernd nach: "Es wäre gut, einen Stürmer zu haben, der in einer Saison 20 bis 25 Tore schießt."

Haaland hatte in seinen anderthalb Jahren beim BVB schon unter Beweis gestellt, dass er diese Marke erreichen kann. In 89 Pflichtspielen hatte er für Dortmund 86 Tore erzielt. Obendrein bereitete der 21-Jährige 23 Treffer vor.

Auch Ilkay Gündogan erhofft sich viel von Haaland. "Wir haben ja gesehen, dass wir gerade in den engen Spielen vielleicht auch mal jemanden brauchen, der diese körperliche Robustheit mitbringt, um Zweikämpfe zu gewinnen, den Ball zu halten, um auch mal ein Tor per Kopf zu erzwingen", sagte er in einem Interview mit der FAZ.

Im Mai hatten Dortmund und Manchester City den Wechsel von Haaland bekanntgegeben. Die Skyblues haben ihren neuen Torjäger allerdings noch nicht öffentlich präsentiert.