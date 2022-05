Nach 23 Jahren: Nottingham Forest zurück in der Premier League

Der englische Traditionsklub Nottingham Forest kehrt nach 23 Jahren in die Premier League zurück. Der frühere Europapokalsieger gewann das Playoff-Finale der zweitklassigen Championship am Sonntag mit 1:0 (1:0) gegen Huddersfield Town und folgt damit dem FC Fulham und dem AFC Bournemouth in die erste Liga.

Ein Eigentor von Chelsea-Leihgabe Levi Colwill (43.) entschied das Spiel im Wembley-Stadion. In einem intensiven Duell gewann Nottingham durchaus verdient, hatte allerdings auch Glück: Huddersfields Harry Toffolo wurde im gegnerischen Strafraum am Fuß getroffen, trotz Überprüfung durch den Video-Assistenten blieb der Elfmeterpfiff aber aus.

Der Klub aus Nottingham hatte 1978 die englische Meisterschaft gewonnen und war auf internationalem Parkett noch erfolgreicher: 1979 und 1980 gewannen die Tricky Trees den Europapokal der Landesmeister. 1999 stieg der Verein dann aber letztmals aus der Premier League ab.