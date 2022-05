Der FC Chelsea und der FC Liverpool treten am Samstag im Finale des FA Cup gegeneinander an. SPOX informiert darüber, wie sich das Kracherduell live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Nächstes nationales Endspiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool: Nachdem sich die Mannschaften von Thomas Tuchel und Jürgen Klopp bereits Ende Februar im Finale des Carabao Cup gegenübergestanden hatten, tun sie es nun im FA Cup, dem nochmals wichtigeren Pokal-Wettbewerb in England.

Zur Sache geht es zwischen Chelsea und Liverpool am Samstag, den 14. Mai ab 17.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Schauplatz ist dabei erneut das Londoner Wembley-Stadion, in dem die Reds das Kräftemessen vor etwas mehr als zwei Monaten für sich entschieden - das aber erst in einem langen Elfmeterschießen mit 10:11. Nach 90 und 120 Minuten waren jeweils keine Tore gefallen. Keeper Kepa Arrizabalaga war bei Chelsea extra für das Elfmeterschießen eingewechselt worden, als er dann aufgrund der Flut an erfolgreichen Schüssen auch selbst vom Punkt aus antreten musste, versagten ihm jedoch die Nerven. Sieg für das Klopp-Ensemble! Was gibt es diesmal?

Wird man sich das Top-Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool live ansehen können? SPOX klärt auf über die Übertragung im TV und Livestream.

© getty Chelsea und Liverpool stehen sich erneut in einem Finale gegenüber.

Wer zeigt / Überträgt Finale des FA Cup Chelsea vs. Liverpool live im TV und Livestream?

Es wird eine Möglichkeit geben, die Partie Chelsea gegen Liverpool live zu verfolgen - das allerdings nicht im klassischen TV.

Wer zeigt / Überträgt Finale des FA Cup Chelsea vs. Liverpool live im TV?

Die Premier League wird mittlerweile ja von Sky gezeigt, der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Ausstrahlung der vermutlich besten Liga der Welt - nicht jedoch die am FA Cup. Eine Übertragung zu dem Pokalfinale im linearen Fernsehen ist damit heute nicht gegeben.

Wer zeigt / Überträgt Finale des FA Cup Chelsea vs. Liverpool im Livestream?

Während Sky die Premier League live zeigt, ist DAZN die Anlaufstelle, wenn es um den FA Cup geht. Chelsea gegen Liverpool seht Ihr am Samstag dementsprechend exklusiv und in voller Länge bei dem Streamingdienst.

Die Vorberichterstattung beginnt 17.25 Uhr, 20 Minuten lang werdet Ihr somit auf das Match zwischen dem amtierenden Champions-League-Sieger und dem diesjährigen Champions-League-Finalisten eingestimmt. Tobi Wahnschaffe moderiert, Kommentator ist Uli Hebel. Seb Kneißl fungiert als Experte.

Bei DAZN handelt es sich um einen kostenpflichtigen Anbieter. Für ein Monatsabo zahlt Ihr als Neukunden und wiederkehrende Mitglieder 29,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo kostet 274,99 Euro. Dieses könnt Ihr auch in Raten à 24,99 Euro abstottern.

Neben dem FA Cup hat der Streamingdienst in Sachen Fußball unter anderem auch die Champions League, die Bundesliga, die Primera Division oder die Ligue 1 in seinem Live-Programm im Angebot. Über den Fußball hinaus seht Ihr beispielsweise die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport, Wintersport und noch mehr.

Wer zeigt / Überträgt Finale des FA Cup Chelsea vs. Liverpool live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Finale des FA Cup: Chelsea vs. Liverpool im Liveticker

Ihr könnt oder wollt zum Finale im FA Cup nicht im Livestream einschalten? Kein Problem, dann tut es doch gerne hier bei SPOX. Es steht Euch nämlich ein Liveticker bereit, der umgehend über alles Wichtige informiert, was sich im Wembley tut.

Wer zeigt / Überträgt Finale des FA Cup Chelsea vs. Liverpool live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Chelsea - FC Liverpool

FC Chelsea - FC Liverpool Wettbewerb: FA Cup

FA Cup Runde: Finale

Finale Datum: 14. Mai 2022

14. Mai 2022 Anstoß: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Ort: Wembley Stadion, London

Wembley Stadion, London TV: -

- Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

