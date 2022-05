Der FC Liverpool ist in der Premier League zu Gast beim FC Southampton. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Der FC Liverpool darf heute gegen den FC Southampton auf keinen Fall verlieren, sonst ist Manchester City fix Englischer Meister. Vielmehr muss ein Sieg her. Ob es den Reds gelingt, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Southampton vs. FC Liverpool: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Liverpool gewann am vergangenen Samstag seinen zweiten Titel in dieser Saison, als das Team von Jürgen Klopp den FC Chelsea im Finale des FA Cups im Elfmeterschießen bezwang. Zwei weitere Trophäen kann Liverpool in dieser Saison noch zum Carabao Cup und zum FA Cup hinzufügen: zum anderen den Henkelpott (im Champions-League-Finale geht es gegen Real Madrid), aber auch die englische Meisterschaft ist noch in Reichweite. Fehler dürfen sich die Reds jedoch nicht mehr erlauben. Manchester City liegt nämlich mit vier Punkten vor Liverpool auf Rang eins, hat immerhin aber ein Spiel mehr bestritten.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen und im St. Mary's Stadium in Southampton ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Premier-League-Spiel am 37. Spieltag zwischen dem FC Southampton und dem FC Liverpool.

Southampton vs. FC Liverpool: Premier League heute im TV und Livestream

Sky besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte für die Spiele der Premier League und zeigt daher das Duell zwischen dem FC Southampton und dem FC Liverpool live und in voller Länge auf dem Sender Sky Sport 1 (HD). Die Rolle des Kommentatoren übernimmt dafür Florian Schmidt-Sommerfeld.

Im Livestream wird die Partie auch gezeigt. Die zwei Optionen, die Euch den Zugriff auf diesen ermöglichen, sind das SkyGo-Abonnement und das SkyTicket.

Premier League: Die aktuelle Tabelle