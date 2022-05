Am 38. Spieltag der Premier League gab es ein packendes Finale um die Meisterschaft zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Die "Skyblues" setzten sich am Ende im Fernduell durch. Doch kann Manchester den Titel verteidigen? Auf SPOX erfahrt Ihr, wann die Saison 2022/23 der Premier League beginnt.

Am 38. Spieltag der Premier League gab es noch einige spannende Duelle und Entscheidungen. Im Fernduell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool ging es um die englische Meisterschaft. Der LFC musste auf einen Ausrutscher der "Skyblues" hoffen.

Doch am Ende setzte sich Manchester nach einem packenden Spiel gegen Aston Villa mit 3:2 durch und ist neuer englischer Meister. In Sachen internationales Geschäft waren auch noch die Plätze zu vergeben. Am Ende sicherten sich die Tottenham Hotspurs den Einzug in die Campions League mit einem überzeugenden 5:0-Sieg gegen Absteiger Norwich City.

Der FC Arsenal und Manchester United werden in der Europa League vertreten sein. West Ham United spielt in der kommenden Saison in der Conference League.

Premier League: Die internationalen Plätze

Platz Mannschaft Spiele Diff. Pkt. 1 Man City 38 73 93 2 Liverpool 38 68 92 3 Chelsea 38 43 74 4 Tottenham 38 29 71 5 Arsenal 38 13 69 6 ManUtd 38 0 58 7 West Ham 38 9 56

© getty Am letzten Spieltag der Saison 2021/22 konnte sich Manchester City mit einem 3:2-Sieg gegen Aston Villa die englische Meisterschaft sichern.

Premier League: Wann beginnt die Saison 2022/23?

Die Premier League wird früher als gewohnt beginnen. Start ist am 6. August. Im vergangenen Jahr begann die Saison erst am 13. August. Ungefähr zweieinhalb Monate Pause haben die Spieler also nun, bis die neue Saison startet.

Anschließend wird am Wochenende des 12. und 13. November der Spielbetrieb in der Premier League eingestellt. Aufgrund der Winter-WM in Katar werden sich die Nationalspieler ab dem 14. November ihren internationalen Kadern anschließen.

Pünktlich zum "Boxing-Day" am 26. Dezember wird die Saison fortgesetzt. Dabei werden dann auch die Nationalspieler wieder im Kader zur Verfügung stehen. Der letzte Spieltag findet am 28. Mai 2023 statt. Dort werden dann alle Spiele wie immer gleichzeitig ausgespielt.

Am Donnerstag, 16. Juni, wird der genaue Spielplan bekanntgegeben. Insgesamt 380 Spiele werden dann wieder auf 38 Spieltage verteilt. Neu dabei in der Liga sind der FC Fulham und der AFC Bournemouth.

Zwischen Huddersfield Town und Nottingham Forest entscheidet sich der letzte Aufstiegsplatz. Am Sonntag, 29. Mai, treffen beide Mannschaften im Wembley Stadion aufeinander.

Premier League: Die Tabelle nach dem letzten Spieltag der Saison 2021/22