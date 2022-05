In der Premier League empfängt der FC Liverpool heute die Tottenham Hotspurs. Mit diesem Liveticker bleibt Ihr auf auf dem Laufenden!

Der Meisterschaftskampf in der Premier League ist noch in vollem Gange und der FC Liverpool mittendrin. Ob die Reds sich gegen die Tottenham Hotspurs am 36. Spieltag drei wichtige Zähler holen können, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im Liveticker

Vor Beginn: Jürgen Klopp und der FC Liverpool könnten durch einen Sieg im heutigen Spiel den Tabellenführer aus Manchester unter Druck setzen, der morgen Newcastle United empfängt. Ein Punkt trennen die Reds von der Spitze, das Hinspiel endete 2:2.

Vor Beginn: Die Begegnung steigt heute um 20.45 Uhr, gespielt wird im Anfield Stadium in Liverpool.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen dem FC Liverpool und den Tottenham Hotspurs.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im TV und Livestream

Das Topspiel der Premier League könnt Ihr live und exklusiv in voller Länge bei Sky verfolgen. Eine halbe vor dem Anpfiff beginnt auf Sky Sport 1 (HD) die Vorberichterstattung, den Kommentar übernimmt Florian Schmidt-Sommerfeld.

Möchtet Ihr die Begegnung lieber online verfolgen, könnt Ihr das natürlich auch tun: als Abonnenten von Sky mehrkostenfrei via SkyGo oder alternativ mit dem flexiblen Sky Ticket.

Premier League, 36. Spieltag: Die Tabelle