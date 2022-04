SPOX-Voting: Wer ist die größte Enttäuschung bei Manchester United in dieser Saison?

Frühes Aus in allen Pokal-Wettbewerben, in der Meisterschaft weit abgeschlagen. Die Saison von Manchester United gleicht einer Katastrophe. Wir wollen von Euch wissen, wer die größte Enttäuschung der Red Devils in dieser Saison ist.

Stolze 140 Millionen Euro legte Manchester United, darunter allein 85 Millionen für Jadon Sancho, im Sommer auf den Tisch. Der Erfolg kehrte aber nicht zum englischen Rekordmeister zurück.

Auch ein Trainerwechsel von Ole Gunnar Solskjaer zur Interimslösung Ralf Rangnick, der nach der Saison als Berater fungieren soll, brachte die Wende nicht. Ebenso nicht die Rückkehr des verlorenen Sohns: Cristiano Ronaldo.

In der Liga ist United mit 54 Zählern nach 33 Spielen aktuell lediglich Sechster. Auf Platz vier, der die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde, beträgt der Rückstand drei Punkte. Tottenham Hotspur hat allerdings zwei Spiele weniger auf dem Konto. Im FA Cup schied man zudem in der vierten Runde (Middlesbrough) und im League Cup in der dritten Runde (West Ham United) kläglich aus. In der Champions League war im Achtelfinale gegen Atletico Madrid Schluss.

Für die neue Spielzeit steht ein Umbruch an. Laut Rangnick sei es ziemlich offensichtlich, "was sich ändern muss", sagte der 63-Jährige: "Es muss einen Wiederaufbau für die Zukunft geben. Wenn man weiß, welchen Fußball man spielen und welche Profile man für die einzelnen Positionen haben will, dann geht es darum, die Spieler zu finden und sie zu überzeugen, mitzukommen."

Nach dem "beschämenden" 0:4 gegen den FC Liverpool wurde er deutlich. Es sei ganz klar, man werde "sechs, sieben, acht, vielleicht zehn neue Spieler holen". Anderen droht der Abschied. Dazu steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Erik ten Hag bereits ein neuer Coach in den Startlöchern. Nach Informationen von SPOX und GOAL sind nur noch Kleinigkeiten zu klären, eine Einigung könnte zeitnah erfolgen.

Nun seid Ihr gefordert! Wer enttäuschte in dieser Saison am meisten bei Manchester United. Ein Spieler oder sogar Rangnick selbst? Für App-User geht es hier entlang!