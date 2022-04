Im Nachholspiel des 30. Premier League-Spieltags stehen sich der FC Liverpool und Manchester United im prestigeträchtigen Anfield gegenüber. Wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklären wir in diesem Artikel.

Ursprünglich hätte die Partie Liverpool gegen Manchester United bereits vor gut einem Monat stattfinden sollen. Aufgrund einer Überschneidung des Spielplans mit dem des Viertelfinals des FA Cups wurde das Match jedoch in den April verschoben. Nun ist es also soweit und wir dürfen uns endlich auf eines der Topspiele des englischen Fußballs freuen.

Jürgen Klopp vs. Ralf Rangnick, Mohamed Salah vs. Christiano Ronaldo, Reds vs. Red Devils. Bereits zum 184. Mal in der Geschichte treffen diese beiden Mannschaften aufeinander. Dabei könnte die Gesamtstatistik kaum ausgeglichener sein: 63 Spiele gingen an Liverpool, 69 an Manchester, weitere 51 endeten ohne Sieger.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams hätte allerdings eindeutiger kaum sein können: Mit 0:5 besiegte der FC Liverpool die Mannschaft aus Manchester im eigenen Stadion - eine Blamage auf die nur wenige Wochen später die Entlassung des damaligen Trainer, Ole Gunnar Solskjaer, folgte.

FC Liverpool vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos im Überblick

Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 30. Spieltag (Nachholspiel)

30. Spieltag (Nachholspiel) Datum: Dienstag, 19. April

Dienstag, 19. April Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Anfield Road in Liverpool

Anfield Road in Liverpool Schiedsrichter: Martin Atkinson

© imago images Hattrick im Old Trafford: Beim 0:5 im Hinspiel war Mohamed Salah der überragende Mann.

FC Liverpool vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Begegnung hält das Unternehmen Sky. Sowohl die Ausstrahlung im linearen Fernsehen als auch via Livestream wird ausschließlich vom Bezahlsender geregelt. Wie Ihr nun darauf zugreifen könnt, erfahrt Ihr im folgenden.

FC Liverpool vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV

Um das Spiel im geradlinigen TV zu verfolgen, benötigt Ihr eines der zur Auswahl stehenden Sport-Pakete. Der Kostenpunkt des günstigsten Tarifes liegt hier bei 20,40€ pro Monat (Jahresabonnement). Neben allen Spielen der englischen Premier League enthält das Modell außerdem alle Sessions der Formel 1, alle restlichen DFB-Pokalspiele sowie eine Vielzahl an Events der Sportarten Golf und Tennis. Damit Ihr die erworbenen Inhalte auch auf Eurem Fernsehgerät genießen könnt, liefert Euch Sky darüberhinaus auch noch den sogenannten Sky Q-Receiver dazu. Alle weiteren Infos zum Angebot gibt's hier.

Wenn Ihr bereits Inhaberin oder Inhaber eines solchen Angebots seid, könnt Ihr zur gegebenen Zeit ganz bequem den Sender Sky Sport UHD aufrufen. Hier führt wird Euch Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld sowohl durch die Vorberichterstattung als auch durch das gesamte Spielgeschehen führen. Den Beginn der Übertragung hat man auf 20.30 Uhr datiert.

FC Liverpool vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Livestream

Wer sich die Partie hingegen lieber im Livestream zu Gemüte führen will, der oder die hat gleich zwei Optionen: Möglichkeit Nummer eins knüpft sich direkt an das oben beschriebene Sport-Paket an. Wer nämlich ein solches besitzt, bekommt zusätzlich auch Zugriff auf die App Sky Go. Alle Inhalte, die Euch mit dem gewählten Paket zustehen, könnt Ihr darüber auch im Livestream von unterwegs aus oder sogar On-Demand im Nachhinein verfolgen.

Möglichkeit Nummer zwei geht von der Plattform Sky Ticket aus. Hier könnt Ihr das sogenannte Supersport Ticket buchen, welches neben den oben erwähnten Inhalten auch die Samstagsspiele der ersten Bundesliga und alle Partien der zweiten Bundesliga enthält. Preislich bewegt sich das Abonnement aber dennoch auf etwa einem Niveau mit den Sport-Paketen: Wer das Modell lediglich einen Monat nutzen will, wird mit insgesamt 29,99€ zur Kasse gebeten, wer gleich ein ganzes Jahr dabei bleibt, muss gerade einmal 19,99€ im Monat zahlen.

FC Liverpool vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker bei SPOX

Kein Sky-Abonnement? Kein Problem! Denn wer dennoch live dabei sein und nichts verpassen will, kann auch einmal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbeischauen. Hier versorgen wir Euch minütlich mit allen wichtigen Informationen rund ums Spielgeschehen in Anfield.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Liverpool vs. Manchester United

FC Liverpool vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Thiago - Salah, Jota, Mane

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Thiago - Salah, Jota, Mane Manchester United: de Gea - Dalot, Maguire, Lindelöf, Telles - Fernandes, Pogba, Lingard - Elanga, Ronaldo, Sancho

FC Liverpool vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am 33. Spieltag