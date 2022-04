Der wichtigste Pokalwettbewerb in England geht in seine richtige heiße Phase. Alle Informationen zum Finale des FA Cups und wann das Endspiel des Pokalwettbewerbs überhaupt stattfindet, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Der FA Cup ist der wichtigste Pokalwettbewerb im englischen Fußball. Erstmals wurde das Turnier in der Saison 1871/72 ausgetragen. Damit ist der FA Cup der älteste Fußball-Wettbewerb der Welt. In der vergangen Saison konnte sich Leicester City mit einem knappen 1:0-Erfolg über den FC Chelsea den Titel holen. Welches Team schreibt sich in diesem Jahr in die Geschichtsbücher des FA Cups?

FA Cup: Wann ist das Finale? Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Das FA-Cup-Finale der Saison 2021/22 wird in diesem Jahr am Samstag, den 14. Mai, ausgetragen. Der Austragungsort des Spektakels ist das legendäre Wembley-Stadion in London. Seit der Saison 2006/07 findet dort traditionellerweise das Finale des FA Cups statt. Der offizielle Anstoß-Zeitpunkt wurde noch nicht veröffentlicht.

Aktuell stehen noch die Halbfinal-Partien im FA Cup aus. Im Halbfinale des Pokalwettbewerbs duellieren sich unter anderem der FC Liverpool und Manchester City. Die beiden Team liefern sich in der Premier League aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Die zwei vielleicht besten Teams der Welt trennten sich in dieser Saison schon zweimal mit einem 2:2-Unentschieden. Doch nur einer der beiden Topklubs schafft es ins Finale.

Dort wartet dann der Gewinner aus dem Duell zwischen dem FC Chelsea und Crystal Palace. Das Team von Thomas Tuchel ist in diesem Duell sicherlich der Favorit. Der FC Chelsea befindet sich nämlich in der Spitzengruppe der Premier League, Crystal Palace hingegen im Tabellenmittelfeld. Im letzten Jahr konnte der FC Chelsea schon einmal das Finale des FA Cups erreichen. Gelingt das dem Team von Thomas Tuchel in diesem Jahr erneut?

Event: FA Cup-Finale

FA Cup-Finale Datum: 14. Mai

14. Mai Anpfiff: tbd

tbd Begegnung: Manchester City/ FC Liverpool vs. Crystal Palace/ FC Chelsea

Manchester City/ FC Liverpool vs. Crystal Palace/ FC Chelsea Austragungsort: Wembley-Stadion, London

Wembley-Stadion, London Übertragung im TV und Livestream: DAZN

FA Cup: Wann ist das Finale? Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV und Livestream

DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für den FA Cup in dieser Saison. Der Streamingdienst wird somit am 14. Mai das Finale des FA Cups live und im voller Länge exklusiv im TV und Livestream zeigen.

© getty In der vergangen Saison gewann Leicester City den FA Cup. Im Finale gewann das Team knapp mit 1:0 gegen den FC Chelsea.

Ein Abo schlägt bei DAZN mit monatlichen 29,99 Euro zur Buche. Ihr könnt bei DAZN alternativ auch ein Jahres-Abonnement erwerben, welches 274,99 Euro kostet.

FA Cup: Die Gewinner der vergangenen Jahre