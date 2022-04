Antonio Rüdiger mit Real Madrid einig: Transfer steht kurz bevor

9/27

ADAM SZALAI: Der Ungar ist vor allem für seine Zeit in Mainz mit Holtby und Schürrle in Erinnerung, bereits zuvor war er von 2004 bis 2007 in der VfB-Jugend aktiv. Danach in Schalke, Hoffenheim und Hannover. Seit Anfang 2022 beim FC Basel.