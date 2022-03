SPOX-Voting: Wer soll neuer Trainer von Manchester United werden?

Interimscoach Ralf Rangnick wird bei Manchester United im Sommer aller Voraussicht nach als Berater in den Hintergrund zurückkehren. Um die Nachfolge auf den nach Saisonende vakanten Posten ranken sich seit Wochen und Monaten Gerüchte. Wir wollen von Euch wissen, welcher Trainer in der kommenden Spielzeit bei den Red Devils auf der Bank sitzen soll.

Schon bei seinem Amtsantritt war vorgesehen, dass Rangnick nach der aktuellen Spielzeit für zwei Jahre in beratener Funktion arbeiten soll. Berichte, wonach er länger im Traineramt bleiben könnte, sind aufgrund der durchwachsenden Leistungen der vergangenen Wochen inzwischen versandet. Zumal immer wieder Gerüchte über die Unzufriedenheit einiger Spieler mit der Arbeitsweise des 63-Jährigen auftauchen.

Top-Favorit auf Rangnicks Nachfolge ist nach Informationen von SPOX und GOAL Mauricio Pochettino. Der Argentinier steht bei Paris Saint-Germain aktuell unter Druck und würde selbst gerne beim englischen Rekordmeister arbeiten.

In Verbindung mit Pochettino wird auch meist Zinedine Zidane genannt. Dieser könnte neuer Trainer in Paris werden, sollte Pochettino auf die Insel wechseln. Allerdings sehen die englischen Gazetten auch den Franzosen als neuen starken Mann in Manchester.

Als erste Alternative zu Pochettino wird jedoch Erik ten Hag von Ajax Amsterdam gehandelt. Insbesondere Rangnick, der auch in die Trainersuche eingebunden ist, gilt als großer Anhänger des niederländischen Trainers.

Außenseiterchancen haben zudem Graham Potter (Brighton & Hove Albion) und Lucien Favre (vereinslos). Als eher unwahrscheinlich gelten Luis Enrique, Trainer der spanischen Nationalmannschaft, und der ebenfalls vereinslose Ernesto Valverde. Auch Ralph Hasenhüttl vom FC Southamtpon wurde zuletzt ins Gespräch gebracht.

Nun seid Ihr gefragt! Wer soll neuer Trainer von Manchester United werden? Für App-User geht es hier entlang!