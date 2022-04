Manchester United vs. Leicester City, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United trifft heute im Spitzenspiel der Premier League auf Leicester City. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt? Wir liefern die Antwort.

Die Premier-League-Saison nähert sich langsam dem Ende entgegen. 30 Spieltage wurden größtenteils bereits absolviert - acht stehen noch bevor. Im Rahmen des 31. Spieltags stehen sich am heutigen Samstag, den 2. April, Manchester United und Leicester City gegenüber. Es ist das letzte von insgesamt sieben Samstagsspielen, Um 18.30 Uhr wird die Partie im Old Trafford (Manchester) angepfiffen. Andre Marriner wird dabei als Schiedsrichter eingesetzt.

Die Red Devils dürfen sich eigentlich keine Fehler mehr erlauben, wollen sie noch den Sprung in die Top 4 schaffen. Aktuell ist das Team von Ralf Rangnick vier Punkte dahinter, zudem hat es ein Spiel weniger als der Tabellenvierte Arsenal absolviert.

Leicester City ist aktuell zwar nur im Tabellenmittelfeld, hat aber auch nur 27 Spiele, zwei weniger als United, bestritten.

Manchester United vs. Leicester City, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wie die Spieltage davor kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky auch am 31. Spieltag um die Übertragung der Premier League, so auch heute um Manchester United gegen Leicester City. Zehn Minuten vor Anpfiff, 18.20 Uhr, geht Sky auf Sendung, dann meldet sich bei den Zusehern auf Sky Sport 1 (HD) der Kommentator Joachim Hebel. Manchester City, Chelsea und den FC Liverpool könnt Ihr heute ebenfalls bei Sky in Aktion sehen.

Manchester United jagt die Champions-League-Plätze.

Ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket ermöglicht es Euch, Manchester United vs. Leicester City, aber auch die anderen drei Premier-League-Partien im Livestream zu verfolgen.

Manchester United vs. Leicester City, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Auch SPOX bietet Manchester United gegen Leicester City an. Wir tickern das Duell von Anfang bis Ende ausführlich für Euch mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst auch garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Manchester United und Leicester City.

Manchester United vs. Leicester City, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Vergangene fünf Begegnungen

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Wettbewerb 16.10.2021 Leicester City 4:2 Manchester United Premier League 11.05.2021 Manchester United 1:2 Leicester City Premier League 21.03.2021 Leicester City 3:1 Manchester United FA Cup 26.12.2020 Leicester City 2:2 Manchester United Premier League 26.07.2020 Leicester City 0:2 Manchester United Premier League

Manchester United vs. Leicester City, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester United - Leicester City

Manchester United - Leicester City Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 31

31 Datum: 2. April 2022

2. April 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket

Liveticker: SPOX

