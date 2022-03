Manchester Uniteds Probleme: Auf dem Weg nach Nirgendwo

Manchester United droht die nächste Saison zu verschenken, ohne sich wirklich weiterzuentwickeln. Der Klub benötigt einen radikalen Schnitt, seine wenigen Experten in den richtigen Positionen - und vielleicht jene Demut, die seine Fans längst an den Tag legen.

ManUnited: Was haben die Eigentümer mit dem Absturz zu tun?

Die Anfänge von Manchesters schleichendem Niedergang vom einst wertvollsten und zeitweise auch erfolgreichsten Klub der Welt zur Nummer vier oder fünf in England und einem Mitläufer auf europäischer Bühne liegen schon ein paar Jahre zurück. Der Einstieg der Glazer-Familie als Eigentümer gilt als Zeitenwende und markiert wohl den Start jener Veränderungen, die bis heute nachklingen und auch nicht so einfach wieder verändert werden können.

Die Glazers haben bis heute die Wucht und die Autorität Uniteds als ein Fußball-Klub von Weltformat nicht verstanden, behandeln und handeln immer noch mit dem Verein, als sei der ein reines Wirtschaftsunternehmen. Für die Eigentümer zählt im Zweifel immer die Rendite, sie kommt noch vor den sportlichen Erfolgen. Dass die Reihenfolge eigentlich eine andere sein müsste, interessiert dabei offenbar nur am Rande, so lange die Bilanzen stimmen.

Manchester-United-Fans stürmen das Old Trafford vor Liverpool-Spiel © getty 1/26 Fans von Manchester United haben vor dem Liga-Spiel gegen den FC Liverpool am Sonntag das Old Trafford gestürmt und somit eine Spielabsage erwirkt. Die Proteste richteten sich gegen die Besitzer des Klubs, die Glazer-Familie. SPOX zeigt die Bilder. © getty 2/26 Der Anpfiff der für 17.30 Uhr angesetzten Partie gegen die Reds war wegen der Proteste zunächst nach hinten verlegt. Die Mannschaftsbusse waren wieder zu den Hotels geschickt worden. © imago images 3/26 Manchester United erklärte, dass die Fans "das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest" haben. Der Klub bedauere jedoch "die Störung des Teams und die Aktionen, die andere Fans, Mitarbeiter und die Polizei in Gefahr brachten". © getty 4/26 Gegen 13 Uhr englischer Zeit hatten sich die Fans vor dem Stadion getroffen und ihren Unmut gegen die Glazers publik gemacht. © getty 5/26 Manchester United hatte sich vor wenigen Wochen an der Super League beteiligt, die letztendlich krachend scheiterte. Die Fans des Klubs forderten daher, die 50+1-Regel wie in Deutschland einzuführen. © getty 6/26 Friedlich wurde angeprangert, dass die Glazers Millionen schaufeln, die Fans aber nicht beachten würden. © getty 7/26 Die Glazers kauften 2005 Manchester United. Seitdem haben sie sich rund 1,5 Milliarden Euro an Dividenden ausgezahlt. © getty 8/26 Vor allem die hohen Preise gefallen den Fans nicht. © getty 9/26 Die Fans trugen als demonstratives Zeichen ihres Protests Schals und Trikots in Grün und Gelb - den historischen Vereinsfarben des Traditionsklubs. © getty 10/26 Nach den friedlichen Anfängen entwickelte sich eine hitzige Dynamik. © getty 11/26 Über 1000 Anhänger hatten sich nach einer halben Stunde vor dem Stadion versammelt. © getty 12/26 Pyrotechnik durfte dabei natürlich nicht fehlen. © getty 13/26 Die Anhänger bahnten sich langsam ihren Weg Richtung Stadioneingang. © getty 14/26 Gegen 14 Uhr englischer Zeit war dann das Stadion gestürmt. Die Ordner ließ die Meute passieren, um nicht noch größere Randale zu erzeugen. © getty 15/26 Lautstark wurde das Aus der Glazer-Familie gefordert. © getty 16/26 Aus Protest wurden sogar die Eckfahnen mitgenommen. © getty 17/26 Mithilfe der Polizei und der Rasensprenger konnten die Fans vom Rasen vertrieben werden. © getty 18/26 Im Inneren des Stadions ging der Protest aber weiter. © getty 19/26 Kritisiert wurden die Glazers vor allem für ihr Investment im US-Sport. Ihnen gehört ebenfalls der NFL-Klub Tempa Bay Buccaneers. © getty 20/26 Nachdem die Anhänger aus dem Stadion geleitet wurde, lieferten sie sich eine Auseinandersetzung mit der Polizei. © getty 21/26 Nach anfänglichen Provokationen ... © getty 22/26 ... wurde es dann handgreiflich. © getty 23/26 Sämtliche Gegenstände wurde in Richtung der Polizei geworfen. © getty 24/26 Die Polizei versuchte, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Anfangs mit nur mäßigem Erfolg. © getty 25/26 Mit einem Großaufgebot konnte die Masse dann aber doch ein wenig zurückgedrängt werden. © getty 26/26 Die Fans zogen sich in der Folge freiwillig zurück, auch die Gemüter beruhigten sich ein wenig.

Das unterscheidet Manchester United auch so extrem von anderen Klubs, die sich ebenfalls in die Hände externer Besitzer begeben haben. Der FC Liverpool wird von der Fenway Sports Group gehalten, Tom Hicks und George Gillet sehen sich anders als die Glazer-Familie schon auf Grund der Sportsozialisation der Fenway Sports Group eher als Verwalter denn als Besitzer und lassen dem Klub die Möglichkeit offen, auch sportlich smartere Lösungen selbst zu treffen. Bei Manchester City verfolgt die saudische Herrscherfamilie um Scheich Mansour mit der City Football Group nur einen einzigen Gedanken: So viele Titel wir möglich zu erringen.

Die Eigentümer von Uniteds Stadtrivalen sind nicht auf wirtschaftlichen Profit aus und wählen deshalb ebenfalls einen anderen Ansatz als die Glazers. Zwar fließt sowohl in Liverpool als auch bei den Citizens seit Jahren unverschämt viel Geld, aber der Start und die Entscheidungsfreiheiten für die sportlich verantwortlichen Personen unterliegen nicht so stark dem finanziellen Diktat wie das bei United der Fall ist. Das wiederum beeinflusst den Ansatz der Investitionen: United will und muss wirtschaftlich erfolgreich sein, ManCity kann sich dagegen voll auf sportliche Erfolge konzentrieren.