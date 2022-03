FC Chelsea: Angeblich 200 Gebote für die Blues - Deadline am Freitagabend

Der Verkauf des FC Chelsea geht in seine heiße Phase: Bis Freitagabend um 22 Uhr deutscher Zeit müssen potenzielle Käufer ihre Angebote für den Premier-League-Klub abgegeben haben. Dabei traten im Laufe des Tages weitere prominente Interessenten auf den Plan - insgesamt sollen sogar bis zu 200 Gebote abgegeben worden sein.

Das berichtet unter anderem die englische Zeitung Independent. Allerdings wird die Zahl der realistischen Gebote in englischen Medien zwischen sieben und 20 angegeben.

Am Freitag wurden als weitere Interessenten unter anderem ein namentlich nicht genannter Milliardär aus dem arabischen Golf genannt. Dieser soll laut Talksport unter der Führung des ehemaligen Chelsea-Verteidigers Tal Ben Haim ein Angebot über zwei Milliarden Pfund abgegeben und weitere 500 Millionen Pfund an Investitionen versprochen haben.

Auch aus Südkorea gab es Neuigkeiten: Die C&P Sports Group und die Hana Financial Group wollen nach Angaben von CEO Catalina Kim ein Angebot abgeben. "Es hat noch nie ein Investment in einen Topklub aus Südkorea gegeben. Es ist an der Zeit, das zu ändern."

Laut dem Guardian hat zudem auch ein Fan-Zusammenschluss namens "ChelseaDAO" (Decentralised Autonomous Organisation) ein Angebot für zehn Prozent der Klub-Anteile abgegeben: Es benötige keinen Milliardär, um den Klub zu besitzen.

Frist für Chelsea-Kauf endet: Legende mischt mit © imago images 1/36 Die Uhr tickt für eine Übernahme des FC Chelsea. Noch bis 22 Uhr am Freitag können interessierte Bieter ein Angebot einreichen. Durch die Sanktionen gegen Roman Abramovich steht der Klub zum Verkauf. © getty 2/36 So wurde sein Vermögen von der britischen Regierung eingefroren und auch sein Klub unterliegt starken Einschränkungen. Wenn aber die richtigen Lizenzen und Garantien eingeholt werden, wäre ein Verkauf realisierbar. © imago images 3/36 Der Wettlauf um den amtierenden CL-Sieger ist nach wie vor in vollem Gange. Über 200 Gebote soll es für den Klub gegeben haben, nach Ablauf der Frist soll diese Zahl auf drei Bieter reduziert werden. SPOX blickt auf die wichtigsten Interessenten. © imago images 4/36 C&P Sports Group & Hana Financial Group: Der jüngste Neuzugang im Rennen um den FC Chelsea. Das Konsortium, bestehend aus der Sport-Agentur und dem südkoreanischen Finanzdienstleistungs-Unternehmen, hat offenbar bereits ein Angebot abgegeben. © catalina-and-partners.com 5/36 "Wir bereiten unser Angebot vor. Noch nie hat südkoreanisches Kapital in einen erstklassigen Fußballverein investiert. Es ist Zeit für einen Wechsel", bestätigte C&P-Geschäftsführerin Catalina Kim das Gebot. © imago images 6/36 Arabischer Investor: Der frühere Verteidiger von Chelsea, Tal Ben Haim, soll einen Deal mit einem arabischen Milliardär vermitteln. Das berichtet talksport. © imago images 7/36 Die namentlich nicht genannten Investoren haben Berichten zufolge ein 2-Milliarden-Pfund-Angebot zum Kauf des Blues unterbreitet und weitere 500 Millionen Pfund an Mitteln versprochen. © getty 8/36 "TRUE BLUE"-Konsortium um JOHN TERRY: Um eine komplette Übernahme durch die Chelsea-Legende geht es dabei nicht. Das Konsortium will zehn Prozent der Anteile erwerben. Dafür sollen rund 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen. © getty 9/36 Ziel des Konsortiums sei es, den Anhängern durch den Erwerb von Fan-Tokens ein Mitbestimmungsrecht einzuräumen. Der frühere Mittelfelspieler wurde fünfmal Meister mit Chelsea und holte 2012 den CL-Titel. Nun arbeitet er im Nachwuchsbereich der Blues. © imago images 10/36 ChelseaDAO: Ein ähnliches Anliegen hat auch ein anderer Zusammenschluss von Chelsea-Fans. Hier sollen ebenfalls nur zehn Prozent des Klubs erworben werden. ChelseaDAO ist der Meinung, dass der Verein keinen milliardenschweren Investor braucht. © imago images 11/36 NICK CANDY: Der milliardenschwere Immobilienentwickler ist ein großer Chelsea-Fan und soll mit einer Gruppe amerikanischer Investoren über den gemeinsamen Kauf des Klubs gesprochen haben. © imago images 12/36 Sein Vorschlag: Knapp 3 Milliarden Euro, die einen Umbau der Stamford Bridge beinhalten. Der 49-Jährige will die Fans in den Mittelpunkt stellen, wenn er der neue Eigentümer wird, heißt es. © imago images 13/36 "Ich unterstütze Chelsea seit meinem vierten Lebensjahr", sagte er bei Sky Sports über seine Beweggründe: "Mein Vater wurde gebeten, für Chelsea zu spielen. Ich liebe Chelsea." Es sei ihm egal, wer den Klub bekomme, "solange er in sicheren Händen ist." © getty 14/36 HANSJÖRG WYSS (links): Der 86-Jährige hatte sich als erster Kandidat herauskristallisiert. Schon vor der Ankündigung Abramovichs, Chelsea verkaufen zu wollen, verriet er, dass ihm eine Investitionsmöglichkeit bei den Blues angeboten wurde. © imago images 15/36 Der Schweizer hat das amerikanische Medizintechnikunternehmen Synthes gegründet. Sein Vermögen wird auf 5,1 Milliarden Euro geschätzt. Allerdings sagte er: "Abramovich verlangt derzeit viel zu viel." Alleine werde er den Klub jedenfalls nicht kaufen. © getty 16/36 TODD BOEHLY: Der US-amerikanische Großunternehmer soll einer derjenigen sein, die Wyss unterstützen könnten. Der Mitbegründer und CEO von Eldridge Industries soll ein Nettovermögen von rund 5,6 Milliarden Euro besitzen. © imago images 17/36 2019 soll er zwei Angebote für Chelsea abgelehnt haben. Er ist ein großer Sportsfan und besitzt Anteile am MLB-Team der Los Angeles Dodgers und an den LA Lakers aus der NBA. © imago images 18/36 Jonathan Goldstein: Der in London ansässige Immobilieninvestor und -entwickler wird als drittes Mitglied des Konsortiums um Wyss und Boehly genannt, welches den FC Chelsea übernehmen könnte. © imago images 19/36 Er ist Mitbegründer und CEO der Investmentfirma Cain International, die ein Vermögen von rund 10,8 Milliarden Dollar verwalten soll. Er und Boehly kennen sich bereits durch gemeinsam abgewickelte Geschäfte. © getty 20/36 MUHSIN BAYRAK: Der Vorsitzende der AB Group Holding soll über ein Vermögen von rund 9,5 Milliarden Euro verfügen. Zudem soll er sich bereits mit Abramovich getroffen haben, um über einen Kauf Chelseas zu sprechen. © getty 21/36 Allerdings äußerte er Zweifel daran, ob er als Türke in London willkommen sei. "Ich glaube, sie wollen nicht, dass die Türkei den Klub kauft." Jeder solle aber wissen, dass die Türkei ein großer Staat sei und seriöse Geschäftsleute habe. © getty 22/36 SIR MARTIN BROUGHTON: Nach Informationen von SPOX und GOAL hatte er bereits Gespräche geführt, um eine Rolle bei den vorbereiteten Angeboten für den Klubkauf zu spielen. Bei ihm mit an Bord: die britische Leichtathletik-Ikone Lord Sebastian Coe. © getty 23/36 Er war bereits 2010 an der Übernahme Liverpools durch die Fenway Sports Group beteiligt. Aktuell soll der ehemalige Vorsitzende von British Airways in einem Wettlauf gegen die Zeit mit Geldgebern über ein Angebot für Chelsea verhandeln. © imago images 24/36 JAMIE REUBEN: Auch er ist großer Chelsea-Fan. Sein Vater und sein Onkel haben letztes Jahr einen 10-Prozent-Anteil an Newcastle gekauft. Macht er sich nun selbstständig? Aufgrund dieser Beziehungen könnte die Premier League etwas dagegen haben. © getty 25/36 SAUDI MEDIA GROUP: Mohamed Alkhereiji, der das Unternehmen leitet und CEO der Muttergesellschaft Engineer Holding Group ist, steht an der Spitze eines Angebots aus Saudi-Arabien. Das Unternehmten setzt jährlich rund 1,1 Milliarden Euro um. © getty 26/36 Alkhereiji ist ebenfalls Anhänger der Blues und war bei Abramovichs letztem Besuch an der Stamford Bridge im November 2021 ebenfalls zugegen. Rund 3,2 Milliarden Euro schwer soll das Angebot für Chelsea sein, das sein Konsortium abgegeben habe. © imago images 27/36 SIR JIM RATCLIFFE: Obwohl er ein Fan von Manchester United ist, soll er seit mehreren Jahren Dauerkarteninhaber bei Chelsea sein. Sein Vermögen wird auf rund 23,7 Milliarden Euro geschätzt. Er leitet den Chemiekonzern Ineos. © getty 28/36 Er ist bereits Eigentümer des französischen Klubs OSC Lille und hat zugegeben, dass es Gespräche gab. "Es gab einen frühen Austausch, aber wir waren bei den Bewertungen weit auseinander", sagte er der BBC. © getty 29/36 AETHEL PARTNERS: Die Londoner Investmentfirma hat offenbar Mitte März bereits ein Angebot abgeben. Das berichtet Telegraph-Journalist Matt Law. Demnach hat Aethel Partners ein Angebot von umgerechnet rund 2,4 Milliarden Pfund vorgelegt. © getty 30/36 Dem Telegraph zufolge würde das Unternehmen auch direkt handeln: Rund 60 Millionen Euro sollen in den Klub fließen und "die unmittelbare finanzielle Belastung des Vereins" verringern. Trainer Thomas Tuchel hätte die volle Unterstützung. © https://www.aethelpartners.com 31/36 Aethel Partners ist laut eigener Website ein globales Unternehmen für privates Beteiligungskapital, alternative Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen. © getty 32/36 WOODY JOHNSON: Ein heißer Kandidat soll nun auch Woody Johnson sein. Der Besitzer des NFL-Teams New York Jets habe laut The Sun Abramovich 2,4 Millionen Euro geboten. Das Angebot gelte aber nur für elf Stunden. © imago images 33/36 Johnson (74), ein Kumpel vom früheren US-Präsident Donald Trump, war unter jenem zuletzt vier Jahre US-Botschafter im UK und ist Erbe des Pharmakonzerns Johnson & Johnson. Das Gesamtvermögen der Familie liegt bei geschätzten 33,6 Milliarden Euro. © getty 34/36 Genug Kleingeld hat er damit, doch auch Expertise? Die New York Jets waren in der NFL zuletzt eher eine Lachnummer als eine Erfolgsstory - auf eine Playoff-Teilnahme warten sie seit 2010. Führungsstärke wird ihm in Fachkreisen zudem nicht nachgesagt. © getty 35/36 FAMILIE RICKETTS: Der amerikanischen Familie gehören die Chicago Cubs, World-Series-Champion von 2016 (Foto: Chairman Tom Ricketts). Sie kündigten für Freitag ein offizielles Angebot für Chelsea an - und zwar in Verbindung mit ... © getty 36/36 ... Ken Griffin, einem schwerreichen Hedge-Fund-Manager (Vermögen laut Forbes: 24 Milliarden US-Dollar). "Als Führer einer ikonischen Franchise wissen wir, wie wichtig Investitionen und Respekt vor Traditionen sind", so die Ricketts in einem Statement.

FC Chelsea: Tuchel in den Verkauf nicht involviert

Aussichtsreiche Chancen werden bislang einem Konsortium um Dodgers-Besitzer Todd Boehly und dem Schweizer Hansjörg Wyss zugestanden, dazu kommen diverse Interessenten aus den USA und England. Hier gibt es einen genauen Überblick über bislang bekannte Interessenten.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel erklärte, er hoffe auf einen Besitzer, der "das Siegen liebt. Das wäre ein großes Plus." Er selbst sei in die Abläufe nicht involviert: "Absolut nicht, null. Hin und wieder bekomme ich Infos, aber wir haben einen vollgepackten Terminkalender, deswegen bin ich ganz froh, dass ich nicht über alle Einzelheiten informiert bin."

Zuständig für die Abwicklung des Verkaufs ist die New Yorker Bank Raine. Dabei sollen aus den eigegangenen Geboten drei in eine engere Auswahl kommen. Laut Telegraph sollen die Finalisten dann ein weiteres Gebot abgeben können, der endgültige Käufer könne schon im Lauf der kommenden Woche ausgewählt werden.