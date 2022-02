"Ich wollte jemanden verletzen": Wie Wayne Rooney bei einem Spiel gegen Chelsea zu drastischen Mitteln griff

Um im Titelkampf nachzuhelfen, legte Wayne Rooney einst eine teuflische Einstellung an den Tag und setzte auf extralange Stollen.

Premier-League-Saison 2005/06, 37. Spieltag, Manchester United trifft auf den FC Chelsea: Spitzenspiel. Die Red Devils reisten an diesem Tag im April mit neun Zählern Rückstand in die Hauptstadt, um ihre nur noch ganz leisen Titelhoffnungen am Leben zu erhalten. Die Blues konnten währenddessen mit einem Punktgewinn die Meisterschaft klar machen.

Die Ausgangslage war eindeutig - das wusste auch der damalige United-Stürmer Wayne Rooney, der heute, knapp 16 Jahre später, in seinem Dokumentarfilm einige pikante Details verrät.

Getreu dem Motto "Alles oder nichts" beschloss der damals 20-Jährige, zu drastischen Mitteln zu greifen: "Ich habe immer die alten Plastikstollen mit Metallspitze getragen. Für dieses Spiel habe ich sie gegen große, lange Metallstollen ausgetauscht - die maximale Länge, die man haben kann."

Die Intention dahinter? Genauso übel wie klar: "Ich wollte jemanden verletzen", gibt Rooney zu. Und das hat er auch geschafft - sein Opfer war John Terry, den Rooney heftig traf: "John verließ das Stadion auf Krücken. Ich habe ein Loch in seinem Fuß hinterlassen." Der Verteidiger konnte das Spiel zwar beenden, musste jedoch für die letzten beiden Ligaspiele passen.

Terry hat mittlerweile schon auf die Aussagen seines ehemaligen Kollegen bei der englischen Nationalmannschaft reagiert und nimmt sie mit Humor. Auf Twitter fragt er mit einigen lachenden Emojis: "War das der Moment, als du deinen Stollen in meinem Fuß gelassen hast?"

Karma schlägt zurück

Sein persönliches Ziel hat Rooney damals zwar erreicht, die 0:3-Niederlage und damit die vorzeitige Entscheidung im Meisterschaftsrennen konnte er jedoch nicht abwenden. Und weil Karma manchmal direkt zurückschlägt, endete der Tag sogar doppelt bitter für ihn. In einem Zweikampf kurz vor Schluss zog er sich selbst einen Mittelfußbruch zu und musste auf der Bahre abtransportiert werden. So hatte er sich das sicherlich nicht vorgestellt.

Die Jahre darauf setzte Rooney seinen Fokus dann wieder mehr auf den sportlichen Aspekt und gewann mit United 2007, 2008 und 2009 dreimal in Folge die Premier League. Darüber hinaus holten die Engländer 2008 den Champions-League-Titel. Der damalige Finalgegner hieß FC Chelsea - den entscheidenden Elfmeter verschoss John Terry ...