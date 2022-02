Manchester United: Ralf Rangnick erklärt Verzicht auf Cristiano Ronaldo in Startelf

Trainer Ralf Rangnick von Manchester United hat das Fehlen von Superstar Cristiano Ronaldo in der in der Startelf gegen Burnley (1:1) begründet.

Überraschend verzichtete er auf den Portugiesen und setzte stattdessen in der Offensive auf Edinson Cavani. "Heute benötigt es eine Menge Sprints und Pressing gegen den Ball. Außerdem gibt es eine Menge Kämpfe um zweite Bälle", erklärte Rangnick im Vorfeld der Partie.

Er ergänzte: "Das passt am besten zum Profil von Edinson Cavani und darum startet er heute."

CR7 erlebt in den vergangenen Partien eine Durststrecke. So wartet der 37-Jährige mittlerweile seit fünf Partien auf einen eigenen Treffer und verschoss zuletzt im FA-Cup gegen Middlesbrough sogar einen Elfmeter.

In der laufenden Spielzeit hat Ronaldo 14 Treffer in 24 Partien erzielt, allerdings sechs davon in der Champions League. In der Liga steht er bei acht Toren in 19 Einsätzen. Momentan liegt Man United in der Premier League auf dem fünften Rang, hat aber bereits 18 Zähler Rückstand auf den Stadtrivalen und Tabellenführer Manchester City.