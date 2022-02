FC Liverpool: Transfer von Fabio Carvalho am Deadline Day gescheitert

Der Transfer von Supertalent Fabio Carvalho zum FC Liverpool ist am Deadline Day spät noch geplatzt. Die Reds waren sich mit dem FC Fulham wegen eines Transfers des Teenagers einig und auch mit dem 19-Jährigen selbst gab es eine Übereinkunft. Der Deal scheiterte nach Informationen von SPOX und GOAL jedoch, weil nicht mehr genug Zeit blieb, ihn rechtzeitig über die Bühne zu bringen.

Liverpool und Fulham hatten sich auf eine Ablöse von umgerechnet 9,5 Millionen Euro verständigt, Carvalho sollte einen Fünfeinhalb-Jahres-Vertrag unterzeichnen. Außerdem sollte er zunächst bis zum Ende der Saison auf Leihbasis weiter für die Cottagers auflaufen. Die Parteien schafften es nach einem kurzfristig in London durchgeführten Medizincheck aber nicht, den Papierkram vor dem Schließen des Transferfensters zu erledigen.

Carvalho, englischer U18-Nationalspieler, gilt auf der Insel als herausragendes Talent. Er kann im offensiven Mittelfeld und auf den Flügeln mehrere Positionen bekleiden und absolvierte in dieser Saison 18 Ligaspiele für den Championship-Klub. Dabei erzielte er sieben Tore.

Carvalho spielte in der Jugend unter anderem für Benfica, ehe er 2014 in die Fulham-Akademie wechselte. In den vergangenen Wochen wurde er lose auch mit den Bundesligisten Borussia Dortmund, FC Bayern und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Auch bei Chelsea wird er als Neuzugang gehandelt.

Ob Liverpool sich auch im Sommer um Carvalho bemühen wird, ist offen. Nach dem kolumbianischen Nationalspieler Luis Diaz (Porto) wäre er der zweite namhafte Neuzugang an der Anfield Road in diesem Januar gewesen.