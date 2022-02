England - FA Cup: Chelsea entgeht Blamage gegen Drittligist Plymouth

Der FC Chelsea hat mit viel Glück im FA Cup das Achtelfinale erreicht. Die Blues setzten sich gegen den Drittligisten Plymouth Argyle mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung durch.

Macaulay Gillesphey (8.) brachte den Außenseiter an der Stamford Bridge zunächst in Führung. Cesar Azpilicueta (41.) gelang sehenswert per Hacke der Ausgleich für die drückend überlegenen Gastgeber, die im ersten Durchgang zudem dreimal am Aluminium scheiterten.

In der Verlängerung erlöste Marcos Alonso (105.+1) den Favoriten nach Vorarbeit von Timo Werner und Kai Havertz.

Plymouth hatte kurz vor Schluss noch die Riesenchance zum Ausgleich, aber Ryan Hardie (117.) scheiterte per Foulelfmeter an Kepa Arrizabalaga.

West Ham verhindert peinliches Aus bei Sechstligist

Chelsea musste dabei ohne Coach Thomas Tuchel auskommen, der sich unmittelbar vor der Abreise zur Klub-WM mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Dies gaben die Londoner am Samstag bekannt. Der ehemalige Mainz- und Dortmund-Coach begab sich in Isolation und hofft, Ende der kommenden Woche zur Klub-WM nach Abu Dhabi nachfliegen zu können.

Auch West Ham United schrammte in der vierten Runde des Pokals nur haarscharf an einer Blamage vorbei. Bei Sechstligist Kidderminster setzten sich die Hammers erst mit 2:1 (0:1, 1:1) nach Verlängerung durch. Die späten Tore von Declan Rice (90.+1) und Jarrod Bowen (120.+1) retteten den Favoriten, der durch Alex Penny (19.) ins Hintertreffen geraten war.