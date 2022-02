Christian Eriksen nach Comeback bei Brentford: "Bin ein glücklicher Mann"

Christian Eriksen hat beim Spiel des FC Brentford gegen Newcastle United 259 Tage nach seinem Herzstillstand bei der EM sein Comeback auf dem Fußballplatz gegeben. Nach der Partie äußerte sich der Däne emotional zu seiner Rückkehr auf den Rasen.

"Wenn man das Ergebnis mal außer Acht lässt, dann bin ich ein glücklicher Mann. Nach allem was ich durchgemacht habe wieder zurück zu sein, ist ein tolles Gefühl", sagte Eriksen nach der Partie.

Eriksen gab sein Comeback in der 52. Spielminute, als er von Brentford-Coach Thomas Frank den Dänen für Mathias Jansen in die Partie gebracht wurde. Jansen hatte nach Eriksens Zusammenbruch bei der EM dessen Platz bei den Dänen eingenommen. Die Zuschauer erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten, genau wie die Spieler auf dem Platz - ein Gänsehautmoment. Brentford lag zu diesem Zeitpunkt bereits mit 0:2 in Rückstand, wobei es schlussendlich auch blieb.

"Der Trainer hat vor dem Spiel nicht viel zu mir gesagt", erklärte Eriksen. "Er wünschte mit viel Glück und meinte, dass ich das Spiel genießen soll. Bei Brentford zu spielen war seit Tag 1 etwas ganz Besonderes. Ich habe viel Hilfe bekommen und der Verein hat sich gut um mich gekümmert."

"Jeder ist heute hier. Meine Familie, Eltern, Kinder, Schwiegermutter und sogar ein paar Ärzte, die mich auf meinem Weg unterstützt haben", fuhr Eriksen fort. "Was diese Menschen alle durchmachen mussten, ist noch härter, als alles was ich durchgehen musste."

In Folge seines Herzstillstands beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland (0:1) am 12. Juni des vergangenen Jahres war ihm ein Defibrillator eingesetzt worden. Jener Eingriff verhinderte die Fortsetzung seiner Karriere bei Inter Mailand, da in Italien das Spielen mit Defibrillator untersagt ist. In Brentford fand Eriksen eine neue Heimat.

"Ich kann mich noch genau daran erinnern", sagte Eriksen im Vorfeld der Partie über seinen Herzstillstand bei der EM. "Außer an die Minuten, in denen ich schon Himmel war."

Christian Eriksen: Thomas Frank schwärmt nach Comeback

Auch sein Trainer äußerte sich nach der Partie zu Eriksens bemerkenswertem Comeback. "Ich glaube für jeden, der etwas mit Fußball zu tun hat, war das ein besonderer Moment", erklärte Frank. "Er wurde großartig von den Fans empfangen und hoffentlich kann er in Zukunft nur noch über Fußball reden."

"Ich hatte das Privileg, ihn in den letzten drei Wochen genau im Training beobachten zu können", fuhr der Trainer fort. "Da konnte man schon einiges von seiner Brillanz erkennen, wie er den Ball hinter die Kette spielt und die Pässe, die er macht. Er ist ein toller Spieler und wird uns mit seiner Klasse enorm weiterhelfen."

Nach Schlusspfiff drehte Eriksen eine kleine Runde durch das Stadion, die Brentford-Fans schoben ihre Enttäuschung über die Niederlage zur Seite und feierten ihren Helden.