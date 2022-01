Medien: Frank Lampard wird neuer Trainer des FC Everton

Chelsea-Legende Frank Lampard (43) übernimmt offenbar den Job als neuer Trainer des FC Everton. Das berichten mehrere internationale Medien übereinstimmend.

Lampard wird Nachfolger von Rafa Benitez, der Anfang Januar nach nicht einmal sieben Monaten Amtszeit mit einer Bilanz von sieben Siegen, vier Unentschieden und elf Niederlagen aus 22 Spielen gehen musste.

In der Tabelle steht Everton bei nur 19 Punkten aus 20 Partien und damit derzeit nur vier Punkte vor Abstiegsplatz 18.

Für Lampard wäre es nach Derby County und Chelsea bereits die dritte Trainer-Station in seiner dreieinhalbjährigen Profi-Trainer-Karriere. 2017 startete er als Jugendtrainer an der Akademie des FC Chelsea, für den er zuvor in 648 Partien als Spieler zum Einsatz kam.

Sein letzter Job als Trainer der hoch ambitionierten ersten Mannschaft des FC Chelsea war aber nicht von Erfolg gekrönt. In zwei Spielzeiten von 2019 bis 2021 holte er im Schnitt nur 1,75 Punkte pro Spiel und ging damit als zweitschlechtester Trainer der Abramovich-Ära in die Geschichtsbücher ein.