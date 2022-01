Manchester City vs. Chelsea, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Premier League! Am 22. Spieltag stehen sich Tabellenführer Manchester City und Verfolger Nummer eins Chelsea gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem 1:0-Sieg im Halbfinal-Rückspiel (3:0 nach Hin- und Rückspiel) gegen Tottenham Hotspur hat sich der FC Chelsea am vergangenen Mittwoch als erste Mannschaft das Finalticket für den Ligapokal (Carabao Cup) gesichert. Dort treffen die Blues um Teammanager Thomas Tuchel dann entweder auf den FC Liverpool oder auf Stadtrivale Arsenal. Dies wird am kommenden Donnerstag mit dem Rückspiel entschieden. Im Hinspiel trennten sich die beiden Klubs mit einem torlosen Unentschieden.

Manchester City vs. Chelsea, Übertragung: Premier League - Anpfiff, Stadion, Ort

Der FC Chelsea will den Schwung aus dem Carabao Cup nun auch in die Premier League mitnehmen, steht am 22. Spieltag jedoch vor einer Mammutaufgabe. Gegner am heutigen Samstag, den 15. Januar, ist nämlich der Tabellenführer Manchester City. Das Spiel findet im Etihad Stadium in Manchester statt. Schiedsrichter Craig Pawson pfeift die Partie pünktlich um 13.30 Uhr an.

Die Citizens dominieren aktuell die Premier League und drohen den Verfolgern endgültig davonzuziehen. Seit elf Spielen ist die Startruppe von Pep Guardiola nicht nur ungeschlagen, sie gewann sogar jedes einzelne davon. Zehn Punkte beträgt der Abstand zwischen den Skyblues und dem FC Chelsea. Das Spiel in der Hinrunde gewann ManCity mit 1:0.

© getty Kann das Team von Thomas Tuchel die Siegesserie der Citizens beenden?

Manchester City vs. Chelsea, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Das ganze Spektakel bietet heute Sky - sowohl im TV als auch im Livestream - an. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte an der englischen Premier League. Vorberichte zum Match of the Week, das auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) läuft, seht Ihr bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn, also ab 13 Uhr. Florian Schmidt-Sommerfeld übernimmt dann die Rolle des Kommentatoren.

Wenn das Spiel im Pay-TV bei Sky läuft, wird es auch im Livestream übertragen. Um diesen freischalten zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

Manchester City vs. Chelsea, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Doch auch all jene, die kein Sky-Abo oder SkyTicket haben, müssen auf das Spiel nicht verzichten. SPOX bietet dafür die perfekte Lösung - nämlich den Liveticker. Damit habt Ihr nicht nur den Spielstand die ganze Zeit im Blick, sondern auch Torchancen, Platzverweise und andere Spielaktionen.

Hier geht's zum Liveticker: Manchester City vs. Chelsea.

Manchester City vs. Chelsea, Übertragung: Premier League - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Manchester City vs. FC Chelsea (22. Spieltag)

Manchester City vs. FC Chelsea (22. Spieltag) Datum: Samstag, 15. Januar 2022

Samstag, 15. Januar 2022 Spielort: Manchester (Etihad Stadium)

Manchester (Etihad Stadium) Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Übertragung: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket

