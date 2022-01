Fabio Carvalho: Jorge Mendes' neuer Goldesel

Sein Debüt feierte er an der Stamford Bridge, seine Spielweise weckt Erinnerungen an Frank Lampard - und Cristiano Ronaldos Berater Jorge Mendes sieht in ihm offenbar erhöhtes Starpotenzial. Die Rede ist von Fabio Carvalho, der beim FC Fulham bereits als Wunderkind gefeiert wird.

Für seinen damaligen Trainer Scott Parker war er "ein Lichtblick" und "ein ganz großes Plus". Und in der Tat sorgte Carvalho in seinem ersten Startelfeinsatz in der Premier League für ein sehenswertes Highlight.

Aus spitzem Winkel schoss Carvalho den Ball mit seinem starken rechten Fuß präzise unter die Latte ins kurze Eck. Der Treffer war letztlich wertlos, schließlich verlor Fulham mit 1:3 beim FC Southampton. Und auch der Abstieg aus der Premier League stand an jenem 15. Mai im vergangenen Jahr schon eine Woche fest. Doch für den damals 18-jährigen Carvalho bedeutete das Tor einiges.

"Trotz des Resultats bin ich glücklich, erstmals in der Premier League von Beginn an gespielt zu haben und es ist auch großartig, dass ich mein erstes Profitor erzielt habe", schrieb Carvalho hinterher auf Instagram. Zwei Wochen zuvor hatte der Youngster bei der 0:2-Niederlage beim FC Chelsea in der Schlussphase sein Debüt in Englands Oberhaus gefeiert.

Nach dem Abstieg hofften die Cottagers auch dank seiner Hilfe auf die Rückkehr in die Premier League. Und der Saisonstart verlief auch durchaus vielversprechend. In den ersten fünf Championship-Partien entwickelte sich der zentrale Mittelfeldspieler schnell zu einer festen Größe im Team von Parkers Nachfolger Marco Silva, markierte drei Tore und einen Assist, ehe ihn eine Fußverletzung stoppte.

© getty Fabio Carvalho steht nur noch bis Sommer beim FC Fulham unter Vertrag.

Ronaldo-Berater Mendes mischt mit! Carvalho vor Absprung

Nach seinem Comeback Ende Oktober fand Carvalho zwar umgehend zurück in die Mannschaft und erzielte auch im November sein viertes Saisontor - doch zuletzt strauchelte Fulham, rutschte nach vier Remis und einer Niederlage kurz vor Weihnachten von der Tabellenspitze. Und nun droht auch noch der Abgang ihres Youngsters.

Der Vertrag mit seiner bisherigen Agentur Unique Sports Management läuft im Januar aus und laut Daily Mail soll nun Starberater Jorge Mendes Carvalho unter seine Fittiche genommen haben. Mendes' illustres Portfolio mit Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva und James Rodriguez wäre damit um einen neuen Namen reicher. Er könnte sein neuer Goldesel werden.

Denn Mendes soll den Berichten zufolge Carvalho bereits bei Real Madrid und dem FC Barcelona angeboten haben, wenn auch wohl ohne Erfolg. Aber auch beim FC Liverpool soll Carvalho schon auf dem Zettel stehen. "Ich weiß, dass sein Berater mit einigen anderen großen Klubs gesprochen hat", erklärte Fulham-Coach Silva Anfang Januar. Er fürchtet einen Abgang seines Offensiv-Juwels, zumal dessen Vertrag im Sommer ausläuft und daher nur noch in diesem Winter eine Ablöse generiert werden könnte.

Durchbruch mit 15! Carvalho vor nächstem Schritt?

Aber was zeichnet Carvalho eigentlich aus? Der englische Juniorennationalspieler kam in Torres Vedras, nördlich der portugiesischen Hauptstadt zur Welt. Als Achtjähriger absolvierte er bei Benfica seine ersten fußballerischen Schritte. 2013 zog er mit seinen Eltern nach England und Carvalho landete zunächst beim Amateurklub Balham FC.

Doch das Talent blieb nicht lange unentdeckt und schon 2014 trat Carvalho der Fulham Academy bei. Mit 15 gelang ihm dort der Durchbruch beim U18-Team der Cottagers, sodass er auch immer wieder regelmäßig in der U23 zum Einsatz kam. In der Saison 2020/21 trumpfte Carvalho in der Premier League 2 mit elf Toren und acht Vorlagen auf. Der Lohn: Sein Profidebüt am 1. Mai 2021.

Seither genießt er in Silvas Team im Mittelfeld als Spielgestalter alle Freiheiten. Dabei überzeugt Carvalho trotz seines Teenageralters mit Ruhe am Ball und einem guten Auge für den tödlichen Pass. Seine Ballbehandlung wirkt teilweise vielleicht etwas lässig, doch im nächsten Moment kann ein scharfer Pass oder ein schneller Antritt folgen.

Transfers: S04 verstärkt sich mit Norweger © getty 1/22 Das Winter-Transferfenster in den großen europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? News vom 10. Januar. © imago images 2/22 ANDREAS VINDHEIM: Schalke 04 hat einen neuen Spieler für die rechte Seite verpflichtet. Der 26-Jährige kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Sparta Prag. Anschließend besitzt S04 eine Kaufoption für den einmaligen Nationalspieler. © getty 3/22 JAKUB KAMINSKI: Der VfL Wolfsburg holt den 19 Jahre alten Offensivspieler von Lech Posen. Polens Nationalspieler kommt aber erst ab Sommer. © getty 4/22 WOO-YEONG JEONG: Der FC Bayern hat nach Informationen von Sky den Südkoreaner des SC Freiburg im Blick. Der 22 Jahre alte Offensivspieler wurde beim FCB in der zweiten Mannschaft ausgebildet. © getty 5/22 Demnach hat der FC Bayern eine Rückkauf-Klausel für den Sommer über knapp zehn Millionen Euro und beschäftigt sich mit einer möglichen Rückkehr des Spielers. Auch aus England soll es Interessenten geben. © getty 6/22 TYMOTEUSZ PUCHACZ: Union Berlin verleiht den Linksverteidiger für ein halbes Jahr an Trabzonspor in die Türkei. Er soll dort Spielpraxis sammeln, die er aktuell in Berlin nicht bekommt. © getty 7/22 YUSUF DEMIR: Der FC Batcelona arbeitet dieser Tage angeblich daran, dass der Leihvertrag mit dem Österreicher beendet wird. Gerüchten zufolge soll unter anderem der BVB, Leipzig und Leverkusen Interesse zeigen. Doch es kommt wohl alles ganz anders ... © getty 8/22 Wie der Kurier berichtet, will der 18-Jährige im Frühjahr zu Rapid Wien zurückkehren. Bislang absolvierte Demir neun Pflichtspiele für Barca, bei einem zehnten Einsatz würde die Kaufoption von 10 Mio. Euro eintreten. © getty 9/22 SAMUEL UMTITI: Der FC Barcelona hat den Vertrag mit dem Innenverteidiger überraschend bis 2026 verlängert - zu gekürzten finanziellen Konditionen. © getty 10/22 Hintergrund: Um den frisch verpflichteten Ferran Torres bei der spanischen Liga registrieren zu können, einigte sich Barca mit Umtiti auf einen Gehaltsverzicht. Barca dankte Umtiti für seine Hilfe. © getty 11/22 FLORIAN NIEDERLECHNER: Florian Niederlechner hat ein "hochdotierten" Drei-Jahres-Vertrag von Chicago Fire vorliegen. Dies meldet der kicker. Aber: Der FCA stellt sich quer und will ihn nicht abgeben. © getty 12/22 Der Vertrag von Niederlechner läuft im Sommer, könnte sich aber bei einer bestimmten Anzahl von Spielen verlängern. Möglich, dass Niederlechner dennoch um seine Freigabe bittet. © getty 13/22 SHINJI KAGAWA: Der Japaner hat einen neuen Klub gefunden: VV St. Truiden aus Belgien hat die Verpflichtung des 32 Jahre alten Spielmachers verkündet. © getty 14/22 Kagawa startete in den letzten Jahren verschiedene Anläufe in der Türkei, Spanien und Griechenland - blieb aber zumeist glücklos. Nun also Belgien. © getty 15/22 EDISON CAVANI: Der Uruguayer wird mit einem Weggang von Manchester United in Verbindung gebracht. Der FC Barcelona soll Interesse haben. © getty 16/22 Aber: Cavani bleibt! Trainer Ralf Rangnick bestätigt, dass er mit Cavani gesprochen habe und dieser bis Saisonende ein Teil des Kaders bleibe. © getty 17/22 EMERSON PALMIERI: Im Sommer verlieh Chelsea seinen Europameister zu Olympique Lyon. Doch nun will man den 27 Jahre alten Linksverteidiger wohl wieder zurückhaben. © getty 18/22 Demnach will Thomas Tuchel den Italiener gerne wieder in seinen Reihen sehen. Lyon lehnte wohl ein erstes Angebot ab, aber Chelsea will wohl mit einer Entschädigung nachlegen. © getty 19/22 ADMIR MEHMEDI: Der Schweizer steht vor einem Wechsel zu Antalyaspor in der Türkei. Das meldet Sky. Mehmedi hat beim VfL Wolfsburg keine Perspektive mehr. © getty 20/22 Mehmedi wurde zu Saisonbeginn nicht einmal für den Champions-League-Kader der Wölfe gemeldet. Der Ruf von Nuri Sahin kommt nun zur richtigen Zeit. © getty 21/22 ANDREAS LINDE: Greuther Fürth holt laut kicker den schwedischen Torhüter von Molde FK. Der 28 Jahre alte Schlussmann ist zum Medizincheck bereits angereist. © getty 22/22 Lindes Vertrag in Norwegen lief im Dezember aus. Nachdem sich Marius Funk schwer verletzt hatte, bestand bei Fürth Bedarf auf der Torhüterposition. Linde geht in Konkurrenz mit Sascha Burchert.

Carvalho will um Ballon d'Or kämpfen

Aus dem Mittelfeld Tempo aufnehmen und dann am Strafraum den Abschluss suchen - auch diesen Move, der an Chelsea-Idol Frank Lampard erinnert, hat Carvalho im Repertoire. Die Blues zählen im Übrigen auch zu den in England gehandelten potenziellen Interessenten. Doch noch muss sich Carvalho auf einem solch hohen Niveau erst beweisen. An Ehrgeiz mangelt es ihm offenbar nicht.

"Fabio ist fest entschlossen, sich selbst weiterzuentwickeln", meint Fulhams Akademie-Leiter Huw Jennings. "In den kommenden Jahren will er um den Ballon d'Or kämpfen." Die spannende Frage lautet, in welchem Trikot Carvalho dann spielen wird.

Fabio Carvalho im Steckbrief: