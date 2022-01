Cristiano Ronaldo: Diese fünf Spieler nannte CR7 2015 als seine möglichen Nachfolger

Cristiano Ronaldo zählt auch mit 36 noch zu den besten Fußballern der Welt. Schon 2015 beschäftigte er sich aber mit möglichen Nachfolgern.

Es ist eine Frage, die sich Fußball-Fans rund um den Globus seit mehreren Jahren stellen: Was passiert, wenn Cristiano Ronaldo und Lionel Messi irgendwann einmal ihre Schuhe an den Nagel hängen?

Schon 2015 war das in einem Interview Ronaldos bei BT Sport eines der Themen. Der mittlerweile 36-jährige Portugiese wurde damals danach gefragt, welche jungen Spieler denn eines Tages die Rollen von ihm und Messi übernehmen und den Weltfußball dominieren könnten.

Der erste Name, den Ronaldo nannte, war jener von Martin Ödegaard. "Mit 16 ist er noch sehr jung, aber man kann sehen, dass er ein sehr guter Spieler ist", sagte CR7 damals. Ödegaard kannte er von Real Madrid natürlich bestens, der norwegische Mittelfeldspieler war kurz zuvor zu den Königlichen gewechselt.

Cristiano Ronaldo nannte auch Hazard und Pogba

Heute ist Ödegaard 23 Jahre alt - und der Durchbruch bei Real gelang ihm zumindest nicht. Dennoch zeigte der Supertechniker bei mehreren Leihstationen, welch großes Potenzial in ihm steckt und vergangenen Sommer verpflichtete der FC Arsenal ihn für 35 Millionen Euro fest. Bei den Gunners ist Ödegaard Stammkraft und derzeit einer der wichtigsten Spieler.

Welchen vier weiteren Akteuren Ronaldo seinerzeit eine große Zukunft voraussagte? "Hazard (Eden, d. Red.) ist ein anderes Beispiel. Auch Depay, die Nummer 7 von Manchester United (zur damaligen Zeit, d. Red.) ist sehr gut. Und dann vielleicht noch Pogba und Neymar."

Wir analysieren der Reihe nach: Eden Hazard war seinerzeit ohnehin schon ein gestandener Starspieler beim FC Chelsea, entwickelte sich in den folgenden Jahren immer weiter. Zu seinen Hochzeiten bei den Blues stand der Belgier stets an der Schwelle zu den allerbesten Spielern der Welt - seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2019 hat sich das aber geändert.

Bei den Königlichen kam Hazard zunächst mit Fitnessproblemen an und wurde dann immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Bis heute konnte er die Erwartungen in Madrid nie erfüllen und mit inzwischen 30 Jahren befindet sich die Karriere des Offensivspielers eindeutig auf dem absteigenden Ast.

Memphis Depay: Neuer Schwung in Lyon, nun bei Barca

Für Memphis Depay klappte es bei Manchester United indes niemals so, wie er sich das vorgestellt hatte. Nach nur eineinhalb Jahren verließ er die Engländer wieder und verlieh seiner Laufbahn daraufhin bei Olympique Lyon neuen Schwung. Mittlerweile ist der heute 27-jährige Niederländer beim FC Barcelona angestellt und dort einer der Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft.

Wo die Zukunft von Paul Pogba über den kommenden Sommer hinaus liegt, ist derweil offen. Von dem Franzosen hätte sich nicht nur Ronaldo zum Zeitpunkt seiner Aussage wahrscheinlich eine noch größere Karriere erwartet, dennoch ist Pogba immerhin Weltmeister und weiterhin einer der besten Mittelfeldspieler, die es gibt. Sein Vertrag bei Manchester United läuft am Saisonende aus, danach könnte er die Engländer zu einem anderen Top-Verein verlassen.

CR7, ein Killer und Ikonen: Ferguson nennt seine United-Lieblinge © getty 1/44 Am 31. Dezember 2021 wird Sir Alex Ferguson 80 Jahre alt. 36 Titel hat der Schotte mit Manchester United in 27 Jahren geholt und dabei die besten Spieler ihrer Zeit trainiert. Aber wer waren die Besten in Fergies Zeit bei den Red Devils? © getty 2/44 In der Sunday World klärte der Meister im November 2021 selbst auf. "Es ist unmöglich, das beste United-Team zu benennen", sagt Ferguson. Aber einige seiner absoluten Lieblingsspieler verriet er dann doch. © getty 3/44 BRIAN MCCLAIR - Spielte von 1987 bis 1998 bei United und prägte Fergies erste Dekade in Manchester. © getty 4/44 McClair (r.) war nicht unbedingt die Tormaschine, aber für das Gebilde der Mannschaft und als Integrationsfigur der Fans sehr wichtig. © getty 5/44 MARK HUGHES - Kam 1988 aus Barcelona zurück und blieb sieben Jahre bei den Red Devils. © getty 6/44 Das Eigengewächs Hughes erzielte in 275 Pflichtspielen 99 Tore, kam auf 18 Assists und wurde Englands Fußballer des Jahres unter Ferguson. © getty 7/44 ANDY COLE - Ferguson holte den Mittelstürmer im Sommer 1995 aus Newcastle und legte dafür satte acht Millionen Pfund hin. © getty 8/44 Cole sollte zusammen mit Dwight Yorke die erfolgreichste Phase des Klubs prägen. Am Ende waren es 165 Scorerpunkte in 274 Spielen für United. © getty 9/44 ERIC CANTONA - Den schlimmen Finger und begnadeten Angreifer fand Fergie bei Leeds United und holte ihn nach Manchester. © getty 10/44 Cantona blieb fünf Jahre, machte auf und neben dem Platz Schlagzeilen und beendete mit nur 31 Jahren seine Karriere als Legende. © getty 11/44 RUUD VAN NISTELROOY - Fast 30 Millionen Euro ließ sich United den Niederländer im Sommer 2001 kosten. © getty 12/44 Van Nistelrooy war ein absoluter Killer vor dem Tor, erzielte in 219 Pflichtspielen sagenhafte 150 Tore für Manchester. Nach fünf Jahren zog es ihn weiter zu Real Madrid. © getty 13/44 LOUIS SAHA - Spielte von 2004 bis 2008 bei United und blieb dabei immer ein wenig unter dem Radar. © getty 14/44 Nicht aber bei und für Ferguson. Der nennt Saha trotz "nur" 42 Treffern für seine Teams einen seiner wichtigsten Angreifer überhaupt. © getty 15/44 OLE GUNNAR SOLSKJAER - Von 1996 bis 2007 Spieler, aktuell (noch) Trainer bei United. © getty 16/44 Solskjaer wird immer eine Legende bleiben und Fergie steht bis zum letzten Tag in seiner Schuld: Das Tor gegen die Bayern 1999 bleibt ein Tor für die Ewigkeit. © getty 17/44 DWIGHT YORKE - Der kongeniale Partner von Andy Cole. Zwar nur vier Jahre in Manchester (1998 bis 2002), aber die hatten es in sich. © getty 18/44 Holte drei Meisterschaften, den FA-Cup, die Champions League, den Weltpokal und wurde Torschützenkönig der Premier League 1999. © getty 19/44 TEDDY SHERINGHAM - Auch Sheringham spielte nur vier Jahre für Ferguson – aber eben auch in der besten Phase überhaupt. © getty 20/44 Leitete mit seinem Tor das CL-Wunder gegen die Bayern erst ein. Am Ende standen 153 Spiele und 74 Scorerpunkte. © getty 21/44 CRISTIANO RONALDO - Ferguson holte ihn als 18-Jährigen von Sporting, das war 2003. In den sechs Jahren danach wurde CR7 zur Legende. © getty 22/44 Erzielte in 291 Spielen 118 Tore und gewann alles, was man gewinnen kann. Ging weg und ist seit ein paar Monaten - auf Geheiß von Ferguson - wieder zurück bei United. © getty 23/44 WAYNE ROONEY - Prägte von 2004 bis 2017 die zweite ganz große Ära der Red Devils unter Ferguson. © getty 24/44 559 Pflichtspiele für United, 253 Tore, 146 Assists: Das sind die gigantischen Zahlen von Rooney bei Manchester United. © getty 25/44 ROBIN VAN PERSIE - War sogar nur zwischen 2012 und 2015 in Manchester aktiv, hinterließ aber große Fußstapfen. © getty 26/44 Van Persie kam in 105 Spielen auf 80 Scorerpunkte, wurde mit United Meister und Torschützenkönig. © getty 27/44 ROY KEANE - Etwas leichter tue sich Ferguson mit der Auswahl seiner Mittelfeldspieler - und nennt sofort Roy Keane. © getty 28/44 Keane war 13 Jahre bei United, die meisten davon als Kapitän seiner Mannschaft. Triple-Gewinner 1999 und einer der besten Mittelfeldspieler in der Geschichte des Klubs. © getty 29/44 BRYAN ROBSON - Vor Keane war Bryan Robson ebenfalls 13 Jahre der König im Mittelfeld der Red Devils. © getty 30/44 Robson war schon 1981 da und damit ein paar Jahre vor Ferguson. Blieb bis 1994 und wurde dann quasi von Keane abgelöst. © getty 31/44 PAUL SCHOLES - 20 Jahre Profi, 20 Jahre in Manchester. Eine Ikone: 711 Pflichtspiele, alle für United. © getty 32/44 Scholes holte mit Ferguson zusammen unglaubliche 25 Titel. Mittlerweile Eigentümer des Fünftligisten Salford City. © getty 33/44 DAVID BECKHAM - Noch ein Eigengewächs und Mitglied der Class of 92. Beckhams Verhältnis zu Ferguson war nicht immer frei von Konflikten. © getty 34/44 Aber in Manchester schaffte es der Junge aus London zum Welt-Star. Bereitete in 388 Spielen für United unglaubliche 102 Treffer vor. © getty 35/44 RYAN GIGGS - Und noch einer aus der Gang. Giggs kam wie Scholes und Beckham aus der eigenen Jugend, spielte 27(!) Jahre nur für United. © getty 36/44 Seine Bilanz: 941 Spiele! 164 Tore! 250 Vorlagen! Einer der größten United-Spieler der Geschichte. © getty 37/44 STEVE BRUCE - Einer der alten Recken und einer der ersten Transfers von Ferguson in Manchester. Kam 1987 und blieb bis 1996. © getty 38/44 Eisenharter Vorstopper, später Innenverteidiger. 266 Spiele für die Red Devils und sogar 28 Tore. © getty 39/44 DENIS IRWIN - Nicht der größte Name, aber ein Verteidiger ganz nach Fergusons Geschmack. Zwölf Jahre in Manchester. © getty 40/44 "Ihn würde ich auf alle Fälle in mein Team nehmen", sagt Ferguson. © getty 41/44 RIO FERDINAND - Ferguson machte Ferdinand 2002 zum teuersten Abwehrspieler seiner Zeit, bezahlte 46 Millionen Euro. © getty 42/44 Ferdinand blieb zwölf Jahre, spielte 455 Partien, holte unter anderem die Champions League. © imago images 43/44 PETER SCHMEICHEL - Fergie holte den Torhüter für ein Butterbrot von Bröndby - und Schmeichel war der Keeper der erfolgreichsten Dekade des Klubs. © getty 44/44 Schmeichel holte in Manchester 15 Titel in acht Jahren und wurde 1992 und 1993 zum Welttorhüter gekürt. Einen Keeper nannte Ferguson zwar nicht explizit. Es kann aber nur den einen geben.

Neymar wartet derweil auch weiterhin auf seinen ersten Ballon d'Or. Der Brasilianer galt in vielen Jahren als "Best of the Rest" hinter Messi und Ronaldo und der logischste Nachfolger, auch viele Verletzungen verhinderten bis dato aber eine Auszeichnung als bester Fußballer der Welt.

Der inzwischen 29-jährige Angreifer ist aber weiterhin der teuerste Spieler aller Zeiten, seitdem er 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona zu PSG wechselte.

Cristiano Ronaldos Statistiken in der Saison 2014/15