Chelsea vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Carabao Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute treffen der FC Chelsea und Tottenham Hotspur im Carabao-Cup-Halbfinale aufeinander. Wie Ihr das Hinspiel im Kampf um das Finalticket live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Mitten im dichten Premier-League-Kalender kommt es am heutigen Mittwoch, den 5. Januar, zum ersten Hinspiel im Carabao Cup zwischen den Londoner Clubs Chelsea und Tottenham Hotspur. Als Spielstätte dient die Londoner Stamford Bridge, die Heimstätte des FC Chelsea. Der Unparteiische Craig Pawson pfeift das Spiel um 20.45 Uhr an und sorgt für 90 Minuten inklusive Nachspielzeit für Fairness auf dem Platz.

Obwohl die Blues in der Liga nur eine der vergangenen fünf Partien gewinnen konnten, reicht es nach 21 Spieltagen trotzdem noch für den zweiten Rang. Tottenham leidet noch vom schwachen Saisonstart, seit der Übernahme von Trainer Antonio Conte passen nun aber auch die Ergebnisse. Die bislang letzte Niederlage in der Liga ist mehr als einen Monat her.

Das Spiel in der Liga-Hinrunde ging jedoch an den FC Chelsea. Mit 3:0 setzte sich damals das Team von Trainer Thomas Tuchel durch.

© getty Chelsea-Trainer Thomas Tuchel jagt nach dem Champions-League-Triumph und dem UEFA-Supercup-Gewinn seinen dritten Titel mit den Blues.

Chelsea vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Chelsea vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Carabao Cup heute im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben und daher auf die Livebilder nicht zugreifen können, bekommen von SPOX mit dem Liveticker die perfekte Alternative geboten. Tore, Elfmeter, Rote Karten - Ihr verpasst auch garantiert nichts.

Carabao Cup: Das Halbfinale im Überblick