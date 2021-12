Arbeitserlaubnis ist da: Ralf Rangnick kann bei Manchester United loslegen

Es kann losgehen: Teammanager Ralf Rangnick hat die Arbeitserlaubnis für seinen Amtsantritt bei Manchester United erhalten. Das gab der englische Rekordmeister am Donnerstag bekannt.

Rangnick werde am Freitag offiziell vorgestellt und am Sonntag bei Crystal Palace (15.00 Uhr) zum ersten Mal an der Seitenlinie für United stehen.

Gegen den FC Arsenal am Donnerstag (21.15 Uhr) wird Interimscoach Michael Carrick noch die Verantwortung tragen. Rangnick (63) war schon am Montag als Nachfolger des geschassten Ole Gunnar Solskjaer bestätigt worden.

Der frühere Bundesliga-Coach soll United bis Saisonende betreuen und dem Klub danach für zwei Jahre als sportlicher Berater dienen.

Aufgrund des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs ist es schwieriger, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, daher kam es zu der Verzögerung bei Rangnick. Zudem erschwerten laut Medien neue Pandemie-Regeln die Einreise.