Der talentierteste Spieler? Chelsea-Legende John Terry überrascht mit einem Unbekannten

Auf die Frage nach dem größten Talent, das er je erlebt hat, antwortet John Terry überraschend. Er nennt jemanden, der es nicht schaffte.

Wer ist Rob Wollaston? John Terry, ehemaliger Weltklasse-Verteidiger vom FC Chelsea und Legende bei den Blues, dürfte einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten sein, der diese Frage beantworten kann. Denn Terry erlebte den Aufstieg und den Absturz des Jugendlichen hautnah mit.

Wollaston war Ende der 90er-Jahre eines der größten Talente in der Nachwuchsabteilung Chelseas - und für Terry sogar der talentierteste Spieler, den er jemals gesehen hat. Das erzählte der inzwischen 41-Jährige in einem Instagram Live.

Zu einer Zeit, als das Internet noch nicht massenkompatibel war, klopfte Wollaston bei den Blues in der ersten Mannschaft an, doch mit der Zeit stellte sich heraus, dass er dem großen Druck nicht gewachsen war.

Von Wollaston selbst existieren keine Bilder oder Videos aus dieser Zeit, deshalb muss Terry bei seiner Einschätzung vertraut werden.

Terry lobt Wollaston: "Enorme Qualität"

"Er war ein Mittelfeld- und Flügelspieler, der enorme Qualität hatte", sagte Terry. "Ich kenne Rob immer noch. Er hatte damals mental nicht das, was man braucht, um sich selbst zu pushen", nannte der Chelsea-Star den entscheidenden Nachteil des Youngsters.

"Wollaston durfte schon mit 17 oder 18 in der Ersten mittrainieren, hat es dort gut gemacht - und dann hat ihm Gullit [Trainer Ruud Gullit, Anm. d. Red.] gesagt, dass er in einem Pokalspiel spielen darf", erinnerte sich Terry. Die große Chance für Wollaston - aber genau das war sein Problem. "Am Tag des Spiels hat er angerufen und sich krank gemeldet", berichtete Terry.

"Alle von uns wären, egal, ob wir krank oder völlig fertig gewesen wären, trotzdem gekommen und hätten gespielt. Wir hätten uns diese Chance nicht nehmen lassen", meinte Terry. Wollaston entschied sich anders - und das nicht nur einmal. "Er hat das zwei- oder dreimal gemacht, er war vom Kopf her einfach nicht bereit", blickte Terry zurück. "Vom Talent her war er unglaublich", fügte er noch einmal lobend hinzu. Bevor die große Karriere von Rob Wollaston also losgehen konnte, war sie schon wieder vorbei. Und an seinen Namen erinnern sich heute nur noch John Terry und wenige andere.