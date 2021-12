Premier League, Übertragung: Boxing Day heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während die anderen Topligen Europas in die Winterpause gehen, macht die englische Premier League munter weiter. Der Boxing Day steht an. Wir zeigen Euch, wer auf wen trifft und wo Ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Bundesliga, Ligue 1, Serie A und die Primera Division haben allesamt die Hinrunde beendet und gehen in die Winterpause. In der Premier League hingegen wird am heutigen Sonntag, den 26. Dezember, noch der 19. Spieltag absolviert. Der Spieltag am zweiten Weihnachtsfeiertag wird in England auch Boxing Day genannt.

Bis auf zwei Mannschaften, Newcastle United und Manchester United, sollten heute eigentlich heute alle Premier-League-Klubs im Einsatz sein. Am 23. Dezember wurden aber die Partien FC Liverpool vs. Leeds United und Wolverhampton Wanderers vs. FC Watford abgesagt, am Heiligabend kam schließlich noch die Partie FC Burnley vs. FC Everton dazu. Grund in allen drei Fällen: Eine Vielzahl an Corona-Infektionen, die das Spielen unmöglich macht.

Jetzt finden am Boxing Day nur noch sechs Spiele statt, vier davon beginnen jeweils um 16 Uhr, ehe um 18.30 Uhr ein weiteres losgeht. Der Boxing Day wird dann mit der Partie zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Brentford beendet.

Premier League, Übertragung: Boxing Day - Die heutigen Partien des 19. Spieltags im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Sonntag, 26. Dezember 2021 16.00 Uhr Manchester City Leicester City Sonntag, 26. Dezember 2021 16.00 Uhr Tottenham Hotspur Crystal Palace Sonntag, 26. Dezember 2021 16.00 Uhr Norwich City Arsenal Sonntag, 26. Dezember 2021 16.00 Uhr West Ham United FC Southampton Sonntag, 26. Dezember 2021 18.30 Uhr Aston Villa FC Chelsea Sonntag, 26. Dezember 2021 21.00 Uhr Brighton & Hove Albion FC Brentford

Premier League, Übertragung: Boxing Day heute live im TV und Livestream

Die Premier League könnt Ihr heute den ganzen Tag über einzig bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an der höchsten englischen Spielklasse und bietet dementsprechend den Boxing Day live an - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream.

Die jetzt noch sechs Duelle werden auf mehrere Sender aufgeteilt. Zwei Begegnungen, darunter Aston Villa gegen den FC Chelsea, laufen auf dem Kanal Sky Sport Premier League (HD). Den Rest gibt es bei den Sendern Sky Sport 3 (HD) bis Sky Sport 6 (HD) zu sehen. Ab 16 Uhr läuft auf Sky Sport Premier League (HD) zudem eine Konferenz.

Alle Spiele werden darüber hinaus auch im Livestream bei Sky angeboten. Zugriff auf den Livestream erhaltet Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket.

© getty Manchester City braucht nur einen Punkt, um die Hinrunde als Erster zu beenden.

Heim Auswärts Sender Manchester City Leicester City Sky Sport 3 Tottenham Hotspur Crystal Palace Sky Sport 4 Norwich City Arsenal Sky Sport 5 West Ham United FC Southampton Sky Sport 6 Aston Villa FC Chelsea Sky Sport Premier League Brighton & Hove Albion FC Brentford Sky Sport Premier League

Premier League, Übertragung: Boxing Day heute im Liveticker

Wer kein SkyGo-Abo oder SkyTicket hat, hat trotzdem eine Möglichkeit, den Boxing Day live zu verfolgen. SPOX tickert nämlich jedes einzelne Spiel aus der Premier League heute live und ausführlich mit. Ihr verpasst auch garantiert nichts.

Premier League: Die aktuelle Tabelle