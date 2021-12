Premier League: Newcastle United will Jesse Lingard offenbar zum Rekordverdiener machen

Im Kampf gegen den Abstieg aus der Premier League will der neureiche Traditionsklub Newcastle United im Winter offenbar eine Transferoffensive starten - und unter anderem Nationalspieler Jesse Lingard von Rekordmeister Manchester United verpflichten.

Zwischen den Magpies und Lingards Beratern habe es bereits Gespräche gegeben, heißt es. Newcastle soll Lingard mit einem Viereinhalbjahresvertrag und einem Gehalt von umgerechnet sechs Millionen Euro per annum ködern. Damit wäre er der neue Rekordverdiener des Vereins, sein Salär läge deutlich höher als jenes des aktuellen Primus Miguel Almiron.

Lingards Vertrag bei ManUnited läuft im kommenden Sommer aus. Angesichts der unregelmäßigen Einsätze bei den Red Devils soll Lingard über einen Abschied nachdenken. Der Januar wäre also für Manchester die letzte Gelegenheit, bei einem Abgang noch eine Ablöse für das Eigengewächs einzustreichen. Newcastle sei bereit, eine "erhebliche" Summe für Lingard zu bieten.

Ein RB-Star und einige Hochkaräter: Rangnicks Wunschliste für ManUnited © getty 1/23 Ralf Rangnick übernimmt als neuer Interimstrainer bei Manchester United. Prompt gibt es erste Spekulationen um mögliche Neuzugänge. Wir liefern einen Überblick über die heißesten Gerüchte rund um ManUnited. © getty 2/23 Amadou Haidara (RB Leipzig, Vertrag bis 2025): Wie die Times und Daily Mail übereinstimmend berichten, will Rangnick den 23-Jährigen unbedingt verpflichten. Haidara könnte in Rangnicks Pressing-Fußball ein Schlüsselspieler werden. © getty 3/23 Rangnick soll laut den Berichten bereits Scouts zu den kommenden RB-Spielen schicken. Rangnick hatte Haidara 2019 zu Leipzig geholt. 19 Mio. Euro Ablöse flossen damals an Salzburg. Laut Sport Bild soll seine Ausstiegsklausel nun bei 40 Mio. Euro liegen. © getty 4/23 Erling Haaland (BVB, Vertrag bis 2024): Der Dortmunder Torjäger wird bei nahezu jedem Topklub heiß gehandelt, aber auch der BVB kämpft um einen Verbleib des Norwegers, der laut Medienberichten eine Ausstiegsklausel über 75 Mio. Euro haben soll. © getty 5/23 ManUnited wurde immer wieder als mögliches Ziel genannt. Im Falle eines Abschieds tendierte Haaland nach Informationen von SPOX und GOAL bisher zu einem Wechsel zu Real Madrid. © getty 6/23 Sorgt Rangnick für ein Umdenken bei Haaland? Der Ex-RBL-Boss kritisierte Leipzigs verpassten Haaland-Transfer schon als großen Fehler - und hält laut SportBild beste Kontakte zu Haalands Vater Alfie. © getty 7/23 Timo Werner (FC Chelsea, Vertrag bis 2025): Nach Informationen der SportBild könnte der Nationalspieler im Sommer zu United wechseln. Rangnick holte Werner einst von Stuttgart nach Leipzig. Bei Chelsea ist der Stürmer aktuell nur Ersatz. © getty 8/23 Marcelo Brozovic (Inter Mailand, Vertrag bis 2022): Der Mittelfeldspieler vom italienischen Meister ist im Sommer ablösefrei zu haben und daher bei vielen Klubs heiß begehrt. © getty 9/23 Zu den Interessenten zählt laut Sun auch ManUnited. Allerdings könnte Newcastle United mithilfe der finanziellen Unterstützung des saudi-arabischen Konsortiums dazwischen grätschen. Das berichtet The Athletic. © getty 10/23 Ousmane Dembele (FC Barcelona, Vertrag bis 2022): Der Ex-Dortmunder steht bei Barca vor einem ablösefreien Abgang im Sommer. Sein Weg könnte auf die Insel führen. © getty 11/23 ManUnited wurde bereits in der Vergangenheit häufiger als potenzieller Abnehmer für Dembele gehandelt. Doch auch hier könnten die neureichen Magpies laut Mundo Deportivo mit einem "astronomischen Angebot" das Rennen machen. © getty 12/23 Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach, Vertrag bis 2022): Der Schweizer ist im Sommer ablösefrei zu haben und laut Bild soll eine Vertragsverlängerung in Gladbach ausgeschlossen sein. Der 25-Jährige soll einen England-Wechsel präferieren. © getty 13/23 Und laut Sun steht Zakaria auch auf dem Wunschzettel von Rangnick. Zakaria war zuletzt mit mehreren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden, darunter Inter Mailand, Juventus und der FC Arsenal. © getty 14/23 Ronald Araujo (FC Barcelona, Vertrag bis 2023): Der 22 Jahre alte Defensivmann zählt in der bislang durchwachsenen Saison der Katalanen zu den Lichtblicken. Sein Verbleib über den Sommer hinaus ist nicht sicher. © getty 15/23 Laut Mundo Deportivo will Barca den Vertrag mit dem Uruguayer verlängern, doch der FC Chelsea buhlt offenbar um Araujo. Und laut Sun soll der Abwehrspieler auch auf Rangnicks möglichem Einkaufszettel stehen. © getty 16/23 Dusan Vlahovic (AC Florenz, Vertrag bis 2023): Der Shootingstar der Fiorentina gilt als heißes Transferziel. Halb Europa soll an dem 21-jährigen Serben dran sein – darunter nach Sport1-Informationen auch der BVB. © getty 17/23 Wie die Sun berichtet, soll Vlahovic auch Rangnicks Interesse geweckt haben. Doch das könnte teuer werden. Im vergangenen Sommer scheiterte Atletico mit einer Transferofferte, da die Fiorentina 80 Millionen Euro Ablöse verlangte. © getty 18/23 Mögliche Abgänge - Paul Pogba (Vertrag bis 2022): Der französische Nationalspieler kann im Sommer nach derzeitigem Stand ablösefrei gehen und wurde zuletzt mit Real Madrid, PSG und Juventus in Verbindung gebracht. © getty 19/23 Doch Rangnicks Ankunft könnte zu einem Umdenken bei Pogba führen. Wie The Athletic berichtet, soll Pogba begeistert sein von der Personalie und sich zudem darauf freuen, unter ihm zu arbeiten. © getty 20/23 Anthony Martial (Vertrag bis 2024 plus Option): Der Angreifer musste zuletzt eher mit einer Reservistenrolle vorliebnehmen. Die Zeichen stehen mutmaßlich auf Abschied. © getty 21/23 Wie Mundo Deportivo berichtet, könnte der 25-Jährige die Red Devils schon im Januar verlassen. Mögliches Ziel: der FC Barcelona. Die Katalanen ziehen Martial demnach als potenziellen Ersatz für Sergio Agüero (Herzprobleme) in Betracht. © getty 22/23 Cristiano Ronaldo (Vertrag bis 2023): Die Rückkehr von CR7 verlief bislang wechselhaft, auch wenn er mit zehn Toren und zwei Assists eine ordentliche Bilanz vorzuweisen hat. Doch sein Bankplatz am vergangenen Wochenende schürte Gerüchte. © getty 23/23 TV-Experte Gary Neville vermutete schon Rangnicks Einfluss. Interimscoach Carrick dementierte. Dennoch dürfte Ronaldos Verbleib auch von den United-Plänen für die neue Saison abhängen und wie er selbst die Chancen auf seinen Traum vom CL-Titel sieht.

Newcastle United: Kommt auch Dembele?

Der 32-fache Nationalspieler wird allerdings auch mit einer Rückkehr zu West Ham United in Verbindung gebracht. An die Hammers war er bereits in der zweiten Hälfte der Vorsaison ausgeliehen und absolvierte dabei starke Leistungen.

Newcastle United, das vor einigen Wochen von einem saudi-arabischen Staatsfonds übernommen wurde, ist aktuell Tabellenletzter der Premier League. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sechs Zähler. Kürzlich entließ der Klub bereits Trainer Steve Bruce und verpflichtete Eddie Howe als neuen Übungsleiter.

Rund um den Klub kursieren eine Menge Transfergerüchte. Unter anderem soll der Name des ehemaligen Dortmunders Ousmane Dembele (FC Barcelona) weit oben auf dem Einkaufszettel stehen. Angeblich hat Newcastle dem Flügelstürmer bereits ein Angebot "in astronomischer Höhe" unterbreitet.