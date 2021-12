Die Premier League setzt auch am zweiten Weihnachtsfeiertag ihren Spielbetrieb fort. Am heutigen Boxing Day werden sechs Spiele des 19. Spieltags absolviert. Wir tickern diese für Euch live mit.

Während andere Topligen Europas in die Winterpause gehen, macht die Premier League ohne Pause weiter. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, auch Boxing Day genannt, werden sechs Partien des 19. Spieltags absolviert. Diese werden von SPOX ausführlich getickert.

Premier League: Boxing Day heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eigentlich waren für heute noch mehr Duelle geplant gewesen. Die Duelle FC Liverpool gegen Leeds United und Wolverhampton Wanderers gegen Watford sowie Burnley gegen Everton mussten jedoch coronabedingt abgesagt werden. Manchester United und Newcastle United treffen erst morgen um 21 Uhr aufeinander.

Vor Beginn: Vier Partien eröffnen um 16 Uhr den Boxing Day. Dabei handelt es sich um folgende Spiele: Manchester City vs. Leicester City, Norwich City vs. Arsenal, Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace und West Ham United vs. Southampton. Danach geht es weiter mit dem Duell zwischen Aston Villa und Chelsea (Anpfiff: 18.30 Uhr), bevor der Fußballtag um 21 Uhr mit der Begegnung zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Brentford abgeschlossen wird.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Premier League am Boxing Day. Im Rahmen des 19. Spieltags finden heute sechs Partien statt.

Premier League: Boxing Day heute im TV und Livestream

Sky ist der einzige Anbieter, der den Boxing Day heute live überträgt - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Auf mehreren Sendern verteilt seht Ihr jedes einzelne Spiel in voller Länge.

Um die Partien im Livestream abrufen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

