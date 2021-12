Manchester City: Pep Guardiola bestätigt Transfer von Ferran Torres zum FC Barcelona: "Steht kurz bevor"

Der Transfer von Ferran Torres zum FC Barcelona steht unmittelbar bevor. Dies bestätigte nun auch Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, Journalisten.

"Ja, Ferran Torres' Wechsel zu Barcelona steht kurz bevor", sagte der langjährige Barca-Coach und verriet gleichzeitig auch die Hintergründe des Transfers: "Ferran kommt aus Spanien, Barcelona will ihn, er hat gesagt, dass er gehen will. Also habe ich gesagt: 'Geh.'"

Guardiola erzählte, er selbst habe den Wechsel daraufhin vorangetrieben. Daraufhin habe der Torres-Berater "einen Deal gemacht und jetzt geht er." Der spanische Startrainer betonte: "Ich möchte, dass die Spieler glücklich sind."

Nach Informationen von SPOX und GOAL beläuft sich die Ablösesumme auf rund 50 Millionen Euro, der hochverschuldete FC Barcelona muss nun Spieler verkaufen oder verleihen. Der Transfer wird innerhalb der nächsten Tage offiziell verkündet werden.

Torres war erst 2020 vom FC Valencia zu den Skyblues gewechselt, konnte sich dort aber nicht als Stammspieler etablieren. Zudem wirft ihn derzeit eine Fußverletzung zurück.