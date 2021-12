Während in Deutschland pausiert wird, spielt England fröhlich weiter. Im der Premier League trifft Newcastle United auf Manchester United. Wir erklären Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach den gestrigen Spielen am sogenannten Boxing Day runden Newcastle und Manchester United heute den ersten Teil der Saison ab. Für die seit sechs Spielen ungeschlagenen Red Devils ist es eine weitere Chance auf das Quartett am Tabellenanfang aufzuschließen. Newcastle hingegen befindet sich in einer gänzlich anderen Situation: Die neureichen Nordengländer grüßen mit nur zehn Punkten aus 18 Spielen vom vorletzten Tabellenrang.

Newcastle United vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anstoß, Infos

Wettbewerb: Premier League (21/22)

Premier League (21/22) Spieltag: 19. Spieltag

19. Spieltag Datum: Montag, 27. Dezember

Montag, 27. Dezember Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: St. James' Park in Newcastle

Newcastle United vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wie man es aus dieser Premier League-Saison gewohnt ist, wird auch diese Partie live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Wie erklären Euch, was Ihr für dafür tun müsst, um auf die Ausstrahlung zugreifen zu können.

Newcastle United vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV

Wer sich das Spiel im linearen Fernsehen zu Gemüte führen will, der benötigt zu aller erst ein Sky-Abonnement. Neukunden bietet das Unternehmen derzeit das Sport-Paket an. Für 20€ pro Monat im Jahresabo könnt Ihr alle Spiele der Premier League, des DFB-Pokals sowie alle Sessions der Formel 1 live sehen. Mit im Angebot inbegriffen ist auch der Sky Q-Receiver, der die erworbenen Inhalte direkt auf Euren Fernseher bringt.

Optional ist es auch möglich, ein umfangreicheres Paket zu buchen. Für 32,50€ monatlich könnt Ihr neben den erwähnten Inhalten auch alle Spiele der 2. Bundesliga sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga verfolgen. Hier könnt Ihr das Modell buchen, das am besten zu Euch passt.

Der Übertragungsstart des Spiels soll um 20.50 Uhr, also gerade einmal zehn Minuten vor Anpfiff, erfolgen. Auf dem Sender Sky Sport UHD wird Euch Kommentator Sascha Roos durch das Spielgeschehen begleiten.

Rangnick plädiert dafür auch in der Premier League fünf Mal wechseln zu dürfen.

Newcastle United vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Livestream

Neben der TV-Übertragung gibt es natürlich auch noch die Option, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Tatsächlich bietet Euch Sky gleich zwei unterschiedliche Möglichkeiten via Internet.

Die erste Möglichkeit schließt sich an die oben erwähnten Sport-Pakete an. Teil eines jeden, egal ob mit oder ohne Bundesliga, ist die App Sky Go. Alle Spiele, die Teil Eures Abomodells sind, könnt Ihr dort ebenfalls live oder im Nachhinein anschauen. Mehr Infos dazu hier.

Die zweite Option stellt die Plattform Sky Ticket. Anders als bei den Paket-Modellen ist es hier auch möglich, nur ein einzelnes Monatsabo zu erwerben - eine langfristige Bindung ist also nicht zwingend notwendig. Das sogenannte Supersport-Ticket berechtigt Euch, alle auf Sky verfügbaren Sportinhalte im Livestream zu verfolgen. Pro Monat beläuft sich dieses auf 29,99€, im Jahresabo fällt der Preis auf 24,99€ monatlich.

Newcastle United vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live zu sehen, dem sei unser Liveticker ans Herz gelegt. Ständige Updates versorgen Euch stets mit allen wichtigen Infos zum Spiel. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Newcastle vs. Manchester

