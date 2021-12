Manchester United: Ralf Rangnicks Kontakte könnten wohl Schlüssel für Transfer von Antonio Rüdiger werden

Trainer Ralf Rangnick von Manchester United hat wohl ein Ass im Ärmel, um Chelseas Antonio Rüdiger ins Old Trafford zu holen. Der 63-Jährige soll nach Informationen der Bild eng mit den Agenten des Verteidigers sowie seinem Halbbruder Sahr Senesie zusammenarbeiten. Dieser wäre bereit, mit United zu verhandeln, um seinem Halbbruder ein lukratives Angebot zu machen.

Manchester United ist einer von vielen Klubs, die an Rüdiger interessiert sind. Sowohl Bayern München, Paris Saint-Germain als auch Real Madrid haben demnach Interesse an dem 28-Jährigen angemeldet. Letztere zeigten sich nach Informationen von SPOX und GOAL zuletzt sogar optimistisch, Rüdiger im kommenden Sommer ablösefrei unter Vertrag nehmen zu können. Die Königlichen legten bereits ein Angebot über 8,5 Millionen Euro Jahresverdienst bei Rüdigers Entourage vor.

Auf der anderen Seite ist Chelsea-Coach Thomas Tuchel sehr daran interessiert, Rüdiger an der Stamford Bridge zu halten. Dieser hat in der laufenden Saison 15 Spiele in der Premier League bestritten und dabei zwei Tore erzielt.

Doch der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft 2022 aus - und er verlangt mehr als die 160.000 Pfund - umgerechnet rund 190.000 Euro - pro Woche, die Chelsea ihm bieten soll. Er möchte stattdessen angeblich ein Wochengehalt von 230.000 bis 290.000 Pfund.

Als eine Chelsea-Legende böse wegrutschte: Die dramatischsten Elfmeterschießen © getty 1/43 Chelsea-Legende John Terry feiert am 7. Dezember seinen 41. Geburtstag. Ist zwar fies, aber anlässlich dessen zeigen wir euch nochmal eine Auswahl der größten Fehlschüsse und spektakulärsten Elfmeter-Duelle. © imago images 2/43 1965, Europapokal-Viertelfinale der Landesmeister: Der 1. FC Köln und der FC Liverpool trennen sich im Hin- und Rückspiel unentschieden, auch die dritte Begegnung fand nach Verlängerung keinen Sieger. Am Ende entschied der Münzwurf. © imago images 3/43 Nach dem ersten Wurf war die Münze senkrecht im Rasen stecken geblieben. Der Schiedsrichter wirbelt das Geldstück erneut in die Luft. Glück für Liverpool. Und der 1. FC Köln ist raus aus dem Europa-Pokal. Ein heutzutage nahezu unvorstellbarer Vorgang. © imago images 4/43 Dass heute nicht mehr das Los oder der Münzwurf in K.o.-Duellen entscheidet, hat der Weltfußball dem oberbayerischen Schiedsrichter Karl Wald zu verdanken. Dem war das Los nämlich schon damals ein Dorn im Auge. © imago images 5/43 "Wo ist der Sport, das ist doch Wahnsinn. Und dann wird einer noch beglückwünscht. Ja, für was wird der denn beglückwünscht, das ist doch kein Sieg", sagte er im Rückblick. Der Friseurmeister testete das Elfmeterschießen anschließend auf Amateur-Ebene … © imago images 6/43 … und erhielt großen Zuspruch mit dem Modell, das jedes Team fünf Schützen auswählen sollte, die nacheinander gegen den Torhüter der gegnerischen Mannschaft antreten sollten. Allerdings war der bayerische Fußballverband zunächst dagegen. © imago images 7/43 Am 30. Mai 1970 trug Wald seinen Vorschlag auf dem Verbandstag erneut vor, erntete Beifall und führte so die Regel-Reform herbei. Ab 1970/71 wurden in Bayern alle K.o-Spiele bei einem Remis im Elfmeterschießen entschieden. © imago images 8/43 Der DFB übernahm die Regel und auch der Europäische- und Weltfußballverband. Es folgten dramatische Duelle vom Punkt und historische Fehlschüsse, die für immer in Erinnerung blieben. Eine Auswahl. © imago images 9/43 20. Juni 1976: Das EM-Finale zwischen Deutschland und der Tschoslowakei steht auf Messers Schneide. Die Deutschen glichen durch Dieter Müller und Bernd Hölzenbein einen 0:2-Rückstand noch aus. Dann folgt ein legendäres Elfmeterschießen. © imago images 10/43 Als vierter Schütze der Deutschen tritt Uli Hoeneß an und jagt das Leder in den Nachthimmel von Belgrad. Doch nicht nur das: Anschließend tritt ein gewisser Antonin Panenka an und schaufelt die Kugel namensgebend zum Titelgewinn ins Tor. © imago images 11/43 8. Juli 1982: Die Nacht von Sevilla ist wegen der Attacke des deutschen Torhüters Toni Schumacher auf Patrick Battiston ohnehin historisch, doch gleichzeitig gipfelte das Halbfinal-Duell bei der WM 1982 im ersten Elfmeterschießen der WM-Geschichte. © imago images 12/43 Der Franzose Alain Giresse war der erste Schütze, Jean-Luc Ettori der erste Torwart, der einen Elfmeter im Elfmeterschießen parierte. Schumacher hielt allerdings die zwei Versuche von Didier Six und Maxime Bossis und Deutschland gewann. © imago images 13/43 30. Mai 1984: Das Finale des Europapokals der Landesmeister 1984 ging unter dem Titel "Bruce und die Puddingknie" in die Geschichte ein. Liverpool und die Roma müssen den Sieger im Elfmeterschießen ermitteln. © imago images 14/43 Reds-Torhüter Bruce Grobbelaar wackelt vor dem vierten Elfmeter der Roma so sehr mit den Knien, dass sich Francesco Graziani beeindrucken lässt und nur die Latte trifft. Alan Kennedy trifft anschließend und Liverpool siegt. © imago images 15/43 31. Mai 1984: In seinem letzten Spiel für Borussia Mönchengladbach trifft Lothar Matthäus im DFB-Pokalfinale auf seinen neuen Arbeitgeber, den FC Bayern München. "Ein verflixter Scheiß-Tag", sagt er Jahre später in der Sportschau. © imago images 16/43 1:1 steht es nach der Verlängerung, dann muss das Elfmeterschießen den Sieger ermitteln. Matthäus will eigentlich gar nicht schießen, doch Trainer Heynckes zwingt ihn. "Wenn ich einen schieße, dann den ersten", sagt Matthäus, tritt an und verzieht. © imago images 17/43 Zwar war sein Fehlschuss nicht der entscheidende, schließlich verschoss auch der FC Bayern in Person von Klaus Augenthaler, doch Matthäus' letzter Fehlschuss im Gladbach-Trikot blieb für immer in Erinnerung. © imago images 18/43 17. Juli 1994: Er sorgt quasi im Alleingang dafür, dass Italien das WM-Finale 1994 gegen Brasilien erreicht: Roberto Baggio, der Mann mit dem "göttlichen Zopf", der Superstar Italiens. Dann kommt das Elfmeterschießen nach 120 torlosen Minuten. © imago images 19/43 Baggio muss treffen, um die Squadra Azzurra im Spiel zu halten. Aber er schießt über die Latte - und die WM-Krone ist futsch. "Es ist eine Wunde, die sich niemals schließt", sagt Baggio später. © imago images 20/43 24. Juni 2004: Das EM-Halbfinale zwischen Portugal und England ist das beste Spiel des Turniers. Den frühen Führungstreffer durch Owen gleicht Postiga aus, in der Verlängerung geht Portugal in Führung, ehe Lampard in der 115. Minute ausgleicht. © imago images 21/43 Dann: Elfmeterschießen. Englands Trauma. Schon 1990, 1996 und 1998 war bei einem großen Turnier nach dem Elfmeterschießen Feierabend. Den Anfang macht David Beckham, Kapitän der Three Lions und Schuss-Experte. © imago images 22/43 Beckham läuft an und säbelt unter den Ball, der gleich mehrere Meter über das Tor von Portugals Keeper Ricardo segelt. Der hält anschließend noch gegen Vassell und verwandelt den entscheidenden Elfer. Englands Trauma geht weiter. © imago images 23/43 25. Mai 2005: Die Nacht von Istanbul ist Teil der Klub-Folklore des FC Liverpool. 0:3 gegen Milan zurückgelegen, das Comeback zum 3:3 geschafft und dann macht sich Keeper Jerzy Dudek in Grobbelaar-Manier unsterblich. © imago images 24/43 Erst eine unfassbare Parade gegen Shevchenko in der Verlängerung. Dann tänzelt er auf Anweisung von Jamie Carragher wie einst Grobbelaar 1984 auf der Torlinie herum und pariert zwei Elfmeter im Shootout. Legendär! © imago images 25/43 6. Februar 2006: Im Viertelfinale des Afrika Cups stehen sich die Elfenbeinküste und Kamerun gegenüber. Erst nach einer Bruttospielzeit von 3:08 Stunden und 24 Elfmetern steht die Elfenbeinküste als Halbfinalist fest. © imago images 26/43 Es ist ein Elfmeter-Marathon, der sich im Military Stadium von Kairo abspielt. Am Ende ist Kameruns Bester die tragische Figur: Seinen zweiten (!) Elfmeter in diesem Shootout setzt Samuel Eto'o über den Kasten, Drogba versenkt seinen zweiten Schuss. © imago images 27/43 9. Juli 2006: Das WM-Finale in Berlin ist der letzte große Auftritt von Zinedine Zidane. Erst der coole Chip-Elfmeter zum 1:0, dann brennen ihm in der Verlängerung die Sicherungen durch. Rot nach Kopfstoß gegen Materazzi. © imago images 28/43 Im anschließenden Elfmeterschießen kann er deshalb nicht mehr antreten. Die Krönung bleibt am Ende aus, David Trezeguet – der Mann, der Frankreich 2000 noch per Golden Goal zum EM-Titel schoss – scheitert an der Latte. © imago images 29/43 Es bleibt der einzige Fehlschuss. Minutenlang steht er nach dem Elfmeterschießen allein auf dem Rasen des Olympiastadions, keiner seiner Teamkollegen tröstet ihn. Später sagt er: "Ich bedaure nichts. Schließlich habe ich Verantwortung übernommen." © imago images 30/43 21. Mai 2008: Chelsea fehlt an diesem Abend im Luzhniki-Stadion von Moskau im Champions-League-Finale gegen Manchester United nur noch ein verwandelter Elfmeter zum größten Triumph der Klubgeschichte. Kapitän John Terry tritt an … © imago images 31/43 … und rutscht ausgerechnet bei diesem entscheidenden Elfmeter weg. Der Ball segelt rechts vorbei. Im Shootout vergibt Anelka erneut und die Red Devils siegen. Der in Tränen aufgelöste Terry wird erst vier Jahre später den CL-Titel feiern dürfen. © imago images 32/43 25. April 2012: Der FC Bayern kämpft im Bernabeu um die historische Chance, den Champions-League-Titel in der heimischen Allianz Arena gewinnen zu dürfen. 2:1 steht es nach 120 Minuten, zwei Ronaldo-Toren und einem Robben-Elfmeter. © imago images 33/43 Das anschließende Elfmeterschießen wird zur Zerreißprobe. Ronaldo, Kaka, Kroos und Lahm verschießen, dann kommt Sergio Ramos, stoppt den Anlauf nochmal kurz und jagt den Ball Hoeneß-esk in den Madrider Nachthimmel. © imago images 34/43 Sein Fehlschuss wird später im Netz humoristisch aufgenommen. Mal umkreist Ramos' Ball den Mond, mal fliegt er Sky-Moderatorin Jessica Castrop an den Kopf. Die Freude über das Madrider Missgeschickt währt in München jedoch nicht lange. © imago images 35/43 19. Mai 2012: Das ersehnte "Finale dahoam" wurde zum "Drama dahoam". Hoch überlegene Münchner lassen sich von Drogba kurz vor Schluss das 1:1 einschenken. In der Verlängerung vergibt Robben einen Elfmeter – nur Vorboten des endgültigen Kollaps. © imago images 36/43 Im Elfmeterschießen haben die Bayern-Spieler so sehr die Nervenflatter, dass Torhüter Manuel Neuer den dritten Elfmeter schießen muss. Anschließend vergibt erst Olic, ehe Schweinsteiger am Cech und dem Pfosten scheitert. © imago images 37/43 28. April 2015: Jaja, die Bayern und Elfmeterschießen. Nicht immer eine glückliche Angelegenheit. Nächstes Beispiel: Das Pokal-Halbfinale 2015 gegen Borussia Dortmund, das zu einer legendären Rutschpartie wurde. © imago images 38/43 Sowohl Lahm als auch Xabi Alonso rutschten im Elfmeterschießen weg und vergaben. Dazu scheiterten Götze an Mitch Langerak und Neuer an der Latte. Der BVB gewann 2:0 und zog ins Finale ein. Dort unterlag Schwarz-Gelb dem VfL Wolfsburg. © imago images 39/43 2. Juli 2016: Das Duell der ewigen Rivalen Deutschland und Italien geht in Bordeaux im EM-Viertelfinale in die nächste Runde. 1:1 steht es nach 120 Minuten, dann geht's erneut zur Spezialität der Deutschen: dem Elfmeterschießen. © imago images 40/43 Es ist ein Hin und Her, weil selbst die Deutschen Nerven vom Punkt zeigen. Müller, Özil und Schweinsteiger scheitern, für das Highlight aber sorgt Simone Zaza. © imago images 41/43 Der machte sich mit einem gefühlt minutenlangen Anlaufen und kleinen Tippel-Schritten zum Gespött, weil der Ball anschließend weit über das Tor flog. Auch sein Elfmeter wurde wie der von Ramos zahlreich parodiert. © getty 42/43 26. Mai 2021: Im Finale der Europa League lieferten sich der FC Villarreal und Manchester United nach 120 durchwachsenen Final-Minuten ein episches Elfmeterschießen. © getty 43/43 Da alle Spieler trafen, musste als 22. Schütze United-Keeper David de Gea an den Punkt treten. Der Spanier scheiterte und machte somit Villarreal zum Europa-League-Sieger.

Rüdiger: "Er hat eine große Rolle gespielt"

Kürzlich gab er zu, dass ein Abschied in der jüngeren Vergangenheit bereits Thema war. "Ja, ich war kurz davor, den Verein zu verlassen, so wie die Dinge für mich, aber auch für die Mannschaft liefen", sagte Rüdiger gegenüber Sky Sports und erklärte weiter: "Aber dann kam Thomas Tuchel und der Rest ist Geschichte. Er hat eine neue Tür geöffnet...er hat eine große Rolle gespielt."

Tuchel zeigte sich vor dem Spiel gegen Everton am Donnerstag optimistisch, seinen Spieler halten zu können: "Wir sind mit Geduld bei der Sache. Aber wir sind auch zuversichtlich und haben Vertrauen in die Beziehung zwischen den Spielern und dem Verein. Natürlich ist es ihr Recht, jetzt etwas zu tun, aber es ist auch ihr Recht, bei uns zu bleiben und ein Teil der Zukunft von Chelsea zu sein."