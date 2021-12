Rückrundenstart in der Premier League! Im ersten Abendspiel der zweiten Saisonhälfte empfängt Leicester City die Mannschaft vom FC Liverpool. SPOX erklärt Euch alles, was Ihr zum Match wissen müsst.

Nach dem Aufeinandertreffen vor knapp einer Woche im Carabao Cup (5:4 für Liverpool im Elfmeterschießen) treffen die beiden Mannschaften heute Abend erneut aufeinander. Anders als noch in der letzten Woche wird beim FC Liverpool nun aber wieder das A-Team erwartet.

In der Tabelle trennen Liverpool von Platz zwei und Leicester von Platz zehn insgesamt 19 Punkte. Während die Reds mit einem Sieg den Rückstand auf Tabellenführer Manchester City auf drei Punkte verkürzen können, scheinen die Foxes so allmählich den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. Gegen einen Sieg hätten also sicher beide Teams nichts einzuwenden.

Leicester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Premier League 21/22

Premier League 21/22 Spieltag: 20. Spieltag

20. Spieltag Datum: Dienstag, 28. Dezember 2021

Dienstag, 28. Dezember 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: King Power Stadium in Leicester

King Power Stadium in Leicester Schiedsrichter: Michael Oliver

Leicester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wie alle Spiele in dieser Premier League-Saison wird auch dieses live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Wir erklären Euch, welches Abo benötigt wird und welcher Kanal die Partie ausstrahlt.

© getty Durch den Sieg gegen Leicester City steht der FC Liverpool im Halbfinale des League Cup.

Leicester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV

Wer sich die Begegnung im linearen Fernsehen anschauen möchte, der benötigt zwei Dinge: Das Zugriffsrecht für den übertragenden Sender und einen Sky Q-Receiver. Beides ist Teil des sogenannten Sport-Pakets. Für 20€ pro Monat (Jahresabo) könnt Ihr nicht nur alle Spiele der Premier League live verfolgen, außerdem sind alle Sessions der Formel 1, diverse Tennis-Turniere und alle Partien des DFB-Pokals Teil des Deals.

Wer darüber hinaus nicht auf die Spiele der 2. Bundesliga und die Samstagspartien der 1. Bundesliga verzichten kann, der muss auf das etwas kostenintensivere Modell, das Bundesliga-Sport-Paket zurückgreifen. Insgesamt 32,50€ pro Monat berechnet Euch das Unternehmen in diesem Fall pro Monat (Jahresabo). Alle weiteren Infos dazu, findet Ihr hier.

Seid Ihr bereits Kunde von Sky? Dann wird es jetzt interessant für Euch: Übertragen wird die Partie auf dem Sender Sky Sport UHD. Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld widmet sich ab 20.30 Uhr dem "Match of the Week".

Leicester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Livestream

Wer keinen Fernseher besitzt oder die Partie lieber von unterwegs aus verfolgen möchte, dem bietet Sky auch eine Übertragung im Livestream an. Die erste Option, auf diesen zuzugreifen, ist die App Sky Go. Diese ist Teil der oben beschriebenen Sport-Pakete. Alle Inhalte, die Ihr für den Fernseher erworben habt, könnt Ihr live und On-Demand auch in der App (nach-)verfolgen - ganze ohne Zusatzkosten.

Wer jedoch getrost auf das TV-Angebot verzichten kann, dem bietet Sky eine weitere Alternative: die Plattform Sky Ticket. Dort könnt Ihr verschiedene Tickets buchen, welche Euch wiederum dazu berechtigen, diverse Inhalte anzusehen. Das sogenannte Supersport-Ticket beinhaltet alle Sportinhalte, die Sky zu bieten hat. Preislich orientiert sich das Supersport-Ticket an den TV-Angeboten: Auf 29,99€ beläuft sich das Angebot jeden Monat. Im Jahresabo reduziert sich der Preis auf 24,99€ pro Monat.

Leicester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Liveticker bei SPOX

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Match live zu sehen, dem können wir eine weitere Alternative ans Herz legen: den SPOX-Liveticker. Bereits ab einer Viertel Stunde vor der Partie versorgen wir Euch mit allen wichtigen Infos. Dank der minütlichen Updates wird Euch garantiert nichts entgehen!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Leicester City vs. FC Liverpool

Leicester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leicester City: Schmeichel - Albrighton, Amartey, Vestergaard, Thomas - Ayoze Perez, Tielemans, Dewsbury-Hall, Lookman, Maddison - Vardy

Schmeichel - Albrighton, Amartey, Vestergaard, Thomas - Ayoze Perez, Tielemans, Dewsbury-Hall, Lookman, Maddison - Vardy FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson - Oxlade-Chamberlain, J. Henderson, Thiago - Salah, Diogo Jota, Mané

Leicester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Partien des 20. Spieltags

Datum Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Dienstag, 28. Dezember abgesagt FC Arsenal Wolverhampton Wanderers 16.00 Uhr Crystal Palace Norwich City 16.00 Uhr FC Southampton Tottenham Hotspur 16.00 Uhr FC Watford West Ham United abgesagt Leeds United Aston Villa 21.00 Uhr Leicester City FC Liverpool Mittwoch, 29. Dezember 20.30 Uhr FC Chelsea Brighton & Hove Albion 21.15 Uhr FC Brentford Manchester City Donnerstag, 30. Dezember 20.30 Uhr FC Everton Newcastle United 21.15 Uhr Manchester United FC Burnley

