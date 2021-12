Harvey Vale: Das Chelsea-Talent, das seinen Namen in "Ronaldo" ändern wollte

Unter Frank Lampard schafften viele eigene Talente den Sprung zu den Profis bei Chelsea. Harvey Vale hofft nun auf seine Chance unter Thomas Tuchel.

Wenn man nach Frank Lampards größter Leistung als Trainer des FC Chelsea fragt, dürfte von vielen Fans sicherlich seine Integration der eigenen Talente in die Profimannschaft genannt werden.

In seiner Debütsaison 2019/20 als Chefanweiser an der Stamford Bridge verhalf der ehemalige Mittelfeldspieler nämlich insgesamt acht Talenten aus der eigenen Akademie zum Profidebüt bei den Blues. Mit Mason Mount und Reece James sind zwei davon noch heute absolute Stützen.

Unter seinem Nachfolger Thomas Tuchel ging diese Durchlässigkeit etwas verloren, was sicherlich auch an den neuen Ambitionen des amtierenden Champions-League-Siegers liegt. Denn Tuchel wird sehr wohl nachgesagt, mit großer Aufmerksamkeit die Entwicklungen im eigenen Nachwuchs zu verfolgen.

FC Chelsea: Tuchel setzt Vale im Pokal ein

Und dort gibt es mit Harvey Vale einen Spieler, der seit einiger Zeit beim deutschen Trainer auf der Liste steht und zwei Tage vor Heiligabend 2021 letztlich mit seinem ersten Einsatz bei den Profis beschenkt wurde, als er im EFL Cup beim FC Brentford an der Seite von Spielern wie Cesar Azpilicueta, Mateo Kovacic oder Marcos Alonso in der Startformation auflaufen durfte.

Vale kam mit 13 Jahren vom FC Fulham zu Chelsea. Der mittlerweile 18-jährige Engländer läuft bevorzugt im offensiven Mittelfeld auf, kann jedoch auch auf dem Flügel zum Einsatz kommen. Aufgrund seiner beeindruckenden Torquote im Jugendbereich wurde er schon mit 15 zum Junioren-Nationalspieler. In der aktuellen Spielzeit machte der technisch versierte Spieler, der zudem über Führungsqualitäten und Reife verfügt, mit neun Scorerpunkten in 18 Einsätzen auf sich aufmerksam.

"Er ist ein Baller und lässt alles sehr leicht aussehen", urteilte Tom Joyce, der im Sommer 2021 mit Vale Individualtraining betrieb, gegenüber SPOX und GOAL. "Er arbeitet sehr hart und hört erst auf, wenn gesteckte Ziele erreicht wurden. Seine Passgenauigkeit und sein Schuss sind unglaublich."

Harvey Vale: "Mein Vorbild ist definitiv Cristiano Ronaldo"

Gut möglich, dass seine Persönlichkeit auch mit der Tatsache zusammenhängt, dass er bereits mit 13 von Zuhause auszog. "Das war hart für meine Eltern", erklärte er auf der Klubwebseite der Londoner. "Aber ich bewundere sie bis heute, ich schaue zu ihnen auf."

Im Fußball hat er ebenfalls ein großes Idol. "Mein Vorbild ist definitiv Cristiano Ronaldo. Als ich ein Kind war, bettelte ich meine Mutter an, dass ich meinen Namen in Ronaldo ändern darf", so Vale, der ergänzte: "Gott sei Dank hat sie das damals nicht zugelassen."

Ähnlich wie Ronaldo war Vale im Jugendbereich aufgrund seiner Statur bereits eine Erscheinung. Nun geht es darum, nach und nach bei den Profis Fuß zu fassen. Inwiefern das dauerhaft bei den Blues sein wird, ist noch offen. Aktuell steht er dort nur noch bis 2023 unter Vertrag. Der Klub würde ihn gerne länger halten - dafür bedarf es aber wohl einer vernünftigen Perspektive.