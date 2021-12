Im Rahmen des 20. Spieltags trifft in der Premier League der FC Chelsea auf Brighton Hove & Albion. Zudem ist Tabellenführer Manchester City zu Gast beim FC Brentford. Wir tickern beide Partien für Euch live mit.

Ohne große Verschnaufpause sind heute der FC Chelsea und Tabellenführer Manchester City erneut in der Liga gefragt. Während die Blues um Teammanager Thomas Tuchel auf Brighton Hove & Albion treffen, muss Manchester City gegen Aufsteiger FC Brentford ran. Beide Spiele werden hier von SPOX live getickert.

Chelsea vs. Brighton Hove & Albion und FC Brentford vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst am vergangenen Sonntag waren die vier Klubs noch im Rahmen des 19. Spieltags im Einsatz. Drei Tage später wird der Betrieb also fortgesetzt. Mit besonders viel Selbstvertrauen geht dabei Manchester City ins heutige Spiel. Die Skyblues setzten sich am vorigen Spieltag mit 6:3 gegen Leicester City durch. Das Team von Trainer Pep Guardiola führt die Liga komfortabel mit sechs Punkten Vorsprung auf den FC Liverpool, der gestern gegen Leicester patzte (0:1 verloren), an. Der FC Chelsea ist punktgleich mit Liverpool Dritter und gewann sein vergangenes Ligaspiel ebenfalls (3:1-Sieg gegen Aston Villa).

Vor Beginn: Zwei hochklassige Duelle stehen heute Abend an. Der FC Chelsea empfängt um 20.30 Uhr Brighton Hove & Albion. Manchester City ist eine dreiviertel Stunde später, also um 21.15 Uhr, zu Gast beim FC Brentford.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 20. Spieltag in der englischen Premier League.

Chelsea vs. Brighton Hove & Albion und FC Brentford vs. Manchester City: Premier League heute im TV und Livestream

Sky besitzt die Übertragungsrechte für die Premier League und zeigt daher beide Partien live und in voller Länge. Wer Chelsea gegen Brighton Hove & Albion sehen möchte, muss dafür Sky Sport 2 (HD) öffnen. Dort geht die Übertragung um 20.20 Uhr mit Toni Tomic als Kommentator los.

FC Brentford gegen Manchester City gibt es hingegen bei Sky Sport 1 (HD) zu sehen. Übertragungsbeginn ist 21.05 Uhr, kommentiert wird das Duell von Thomas Wagner.

Parallel dazu werden beide Spiele auch im Sky-Livestream gezeigt. Um darauf zugreifen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

